Alice Campello, el mayor apoyo de Morata en la Eurocopa que lo ha puesto en el punto de mira

La Eurocopa está dejando buenos resultados a la Selección Española, que la tarde de este viernes ganaba a Suiza en los cuartos de final y daba un paso más colocándose semifinales. Esta competición, sin embargo, está siendo agridulce para uno de nuestros jugadores, Álvaro Morata. El madrileño, que forma parte de la Juventus de Turín, ha marcado dos goles en los partidos que se han disputado pero también se ha encontrado con las críticas de quienes consideran que debería ofrecer aún mejores resultados. El delantero intenta centrarse en este importante compromiso deportivo y le quita "hierro al asunto", pero reconoce que la situación se vuelve desagradable cuando Alice Campello y sus tres hijos se convierten en objetivo de las críticas. Su esposa, sin embargo, se mantiene firme en algo: su apoyo incondicional.

24 horas con Alice Campello y Álvaro Morata

Alice Campello con sus hijos

Si hay algo que ha dolido a Morata ha sido precisamente los insultos a los que más quiere."Entiendo que se me critique por no haber metido gol, soy el primero que lo sabe y lo reconoce, pero ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver lo que es recibir amenazas e insultos a tu familia, que ojalá se mueran tus hijos y todas estas cosas", dijo en declaraciones a El Partidazo de COPE. Alice Campello ha aguantado estas injustas salidas de tono con indiferencia y con palabras de ánimo a su marido. "Estamos orgullosos de ti", "Te lo mereces", escribía aplaudiendo cada uno de sus éxitos. El jugador de la Juventus de Turín, por su parte, devolvía recientemente todo el cariño a la modelo italiana con este emotivo mensaje: "Cuánto te he echado de menos mi amor, porque cuando estoy sin ti siento que me falta algo, me gustaría llevarte dentro de mi maleta a cada viaje. Eres el amor de mi vida. Gracias por ser la mayor de mis suertes y mi fuerza. Te amo".

A ella y a sus tres hijos, los mellizos, Alessandro y Leonardo, y el pequeño Edoardo, les dedica cada uno de sus goles, consciente de que son la balsa que le mantiene a flote en la vorágine que supone un torneo con semejante repercusión como la Eurocopa. Los niños, capitaneados por su madre, hacen las delicias de todos con las tiernas imágenes que nos regalan ataviados con la equipación de papá.

Alice Campello y Álvaro Morata

Es habitual que Alice Campello anime como la mayor forofa a Morata y le defienda ante quien haga falta en Londres, Madrid o en Turin, donde residen desde que el futbolista fichase por el equipo de la ciudad. Si ella es un pilar fundamental para el delantero, él también lo es para ella, que además de ser modelo es también empresaria, siguiendo los pasos de su padre, propietario de una importante red de concesionarios. Pero no es el mundo del motor lo que ha despertado la vena emprendedora de su hija, si no el de la moda y la cosmética, lanzando su propia línea, Masqmai, primero de bolsos y después de productos de belleza.

La pareja ha formado un tándem inseparable desde que comenzó su relación en 2015. Desde entonces han vivido tres mudanzas, una pedida de mano "mágica", una boda de ensueño en Venecia y sobre todo la llegada al mundo de sus tres hijos. "Cuando conocí a Álvaro, me impresionó, porque me di cuenta desde el principio de que iba muy en serio. Dos semanas después de la primera cita, hizo un viaje de ocho horas en coche para conocer a mi familia", dijo la italiana en ¡HOLA! tras el nacimiento de su tercer hijo el año pasado. "No paraba de decirme que quería casarse conmigo y me lo pidió ocho meses después de conocernos. Ahora llevamos casi cinco años juntos y tenemos tres hijos", añadió tan enamorada como el primer día.