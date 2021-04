Alejandro Fantino disparó contra el Cholo Simeone y Oscar Ruggeri lo cruzó: “Deberías estar laburando como jardinero en Nordelta”

Alejandro Fantino disparó contra el Cholo Simeone y Oscar Ruggeri salió al cruce

Alejandro Fantino disparó contra Diego “Cholo” Simeone, entrenador del Atlético Madrid en el marco de una discusión sobre la importancia de ganar, este lunes, en ESPN. Oscar Ruggeri salió al cruce y defendió el pensamiento de su ex compañero en el seleccionado argentino.

Fantino se dirigió a Simeone y mirando a cámara le dijo: “Deberías estar laburando como jardinero en Nordelta. Dejá de estafar a los españoles”.

“Deberías estar laburando como jardinero en Nordelta porque perdiste más de lo que ganaste. Dejá de estafar a los españoles. Basta con el ‘ganador’, ‘ganador’. ¿Lo único que sirve es ganar dice Simeone? ¿Qué campaña hizo Simeone? ¿Pero qué le pasó a este muchacho?”, expresó el conductor.

En ese sentido, calificó de “nefasta” la filosofía futbolera del “ganar como sea”.

Por su parte, Oscar Ruggeri se mostró de acuerdo con Simeone, con quien compartió equipo en el seleccionado argentino y explicó: “A mí me enseñaron de chiquito que no solo que había que ganar, sino que si no ganás echan a los entrenadores. Nos enseñar a competir, a ganar. ¿Y en Boca? Juega la Copa Libertadores otra vez con River, y la pierde: ¿qué hacés vos acá en esta mesa?”

BEN STANSALL





Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone gestures from the side-lines during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Chelsea and Atletico Madrid at Stamford Bridge in London on March 17, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP) (BEN STANSALL/)

Mariano Closs intentó interceder en el debate y recordó que “todos los técnicos perdieron más de lo que ganaron”, pero fue Miguel Simón que dejó una conclusión con vistas al futuro: “Me parece un mensaje peligroso en el sentido docente, para los chicos que están empezando a jugar al fútbol. Ahí debería ser pensar en jugar bien”.

Simeone marcha puntero de La Liga con el “Colchonero”, a tres puntos del Real Madrid, cuando restan siete fechas para finalizar el certamen. En caso de conquistar el título, sería la segunda vez que lo logre, en medio de la plena dominación a nivel local por parte del Merengue y el Barcelona en la última década.