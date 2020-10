La alegría y optimismo de Ruiz de la Prada cierra día grande de Moda Cálida

Maspalomas (Gran Canaria), 24 oct (EFE).- El frescor y el optimismo han cerrado el día grande de la Semana de la Moda de Baño Gran Canaria Moda Cálida 2020 de la mano de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que ha vuelto a convertir la pasarela en un estallido de color.

En esta edición, la diseñadora ha apostado por el tejido, en una colección de inspiración marinera, de mar y cielo, que han marcado el viaje hacia el verano 2021 de Ágatha Ruiz de la Prada. En su afán por la sostenibilidad, la diseñadora ha creado lo nuevo reciclando lo existente, volviendo al icónico bañador globo y haciendo un uso elegante de colores vibrantes y pasteles.

Volúmenes imposibles en vestidos, lazos, tules largos multicolores, mangas y volantes han sido algunos de los elementos estrella de la pasarela circular de esta edición de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria.

Con el aire fresco y la energía que la caracteriza, su propuestas mostraron la cara más alegre, joven y divertida de la diseñadora madrileña. Con la música más popular del verano, no fallaron los corazones, nubes, arcoíris, líneas y curvas, colores estridentes, 'patchwork', estrellas, formas cómodas y extravagantes y elementos de gran tamaño para mostrar un estrafalario universo que lleva desfilando desde internacionalmente desde los 90 en todo el mundo.

Como ha explicado Ágatha Ruiz de la Prada, esta es una colección "de buen humor y alegría", para recordar que "sigue habiendo fiesta" con una apuesta "divertida y para que la gente se ría".

Sobre el evento, la diseñadora ha destacado que es "un milagro que se celebre", por lo que se ha confesado "muy agradecida".

Lo importante es que "se haya hecho, porque este año lo fácil era cancelarlo", ha señalado Ruiz de la Prada, que ha aplaudido el esfuerzo y la valentía de la organización por "sacarlo adelante con todas las medidas de seguridad".

La diseñadora repite como "guinda para despedir la jornada", ha dicho, tras hacerlo en la edición pasada. Esta vez su propuesta ha tocado biquinis, bañadores y moda para la playa y la piscina dándole color a tiempos grises con una explosión de color.

Telas vaporosas, kaftanes, volantes, 'oversizes' y pareos en ellas y camisas y colores sólidos para los chicos pusieron la ilusión y fantasía de Ruiz de la Prada en modelos como Helen Lindes, Águeda López, Juan Betancourt o Toni Engonga, entre otros, que no dudaron en bailar y reír durante el pase.

La jornada también incluyó marcas veteranas en el programa Moda Cálida como Miss Bikini, Palmas, All That She Loves y Nuria González.

Palmas ha presentado una colección elegante, con protagonismo claro del blanco sobre el negro, en contraposición con notas de colores sólidos en bloques de rojos, brillos, lentejuelas y formas atrevidas para él y para ella.

El monocromo convivió con tejidos fluidos, pareos, vestidos largos, licras y máscaras transparentes en los chicos, como elemento sorpresa en un pase que apostó por el clásico blanco, negro y rojo más 'glam'.

Miss Bikini ha sugerido para el verano 2021 todo un mestizaje de estampados y sombras, formas y colores vivos que van desde los diseños florales al 'animal print'. Estas propuestas han inspirado bolsos, bañadores, biquinis, vestidos fluidos, monos y pantalones palazzo, de colores vivos en contraposición a los tierra, crudos y ocres.

