Alec Baldwin se toma un respiro tras el revuelo causado por la nacionalidad de su esposa

Moscú, 20 ene (EFE).- La rusa María Lasitskene, triple campeona mundial de salto de altura, no planea vacunarse contra el coronavirus, porque no sabe si puede ser contraproducente para su condición física y porque aún no sabe si está permitido oficialmente por las agencias antidopaje, según dijo a la agencia rusa TASS.