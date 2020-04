Alberto Fernández: "El nivel de acatamiento social de la cuarentena es muy alto"

En una entrevista, el Presidente agradeció el acompañamiento de los ciudadanos

El presidente Alberto Fernández se mostró agradecido por el "acompañamiento" de ciudadanos en general y de políticos a las medidas dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

"Siento que la sociedad nos está acompañando y entendió que estamos viviendo una situación de emergencia y todos necesitamos hacer un esfuerzo", sostuvo en una entrevista con el diario La Voz del Interior.

Minuto a minuto, las novedades de la pandemia en la Argentina y el mundo

"Son temas que trascienden a un gobierno. Me siento muy acompañado. Agradezco a todos los que hacen un esfuerzo", señaló y añadió: "El nivel de acatamiento social de la cuarentena es muy alto".

"También me siento muy acompañado por la dirigencia política", dijo.

Por otra parte, habló sobre la oferta presentada a los bonistas. "Nosotros queremos seguir siendo parte del mundo, cumpliendo el compromiso que en su momento asumimos", dijo, según el anticipo de la entrevista publicada en el sitio web del diario cordobés. Y agregó: "Presentamos una oferta que sostenible. Que no se tenga que pagar a costa del crecimiento de los argentinos. Firmar papeles que no se cumplen no sirve de nada".