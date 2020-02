Alan Pulido critica a los refuerzos de Chivas: "No tienen nombre en el fútbol mexicano"

​Una de las bajas que sorprendió a los aficionados de Chivas para este torneo Clausura 2020 fue la de Alan Pulido, delantero que salió del Rebaño como campeón goleador del torneo anterior rumbo a la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Y es que cuando muchos creían que el jugador se quedaría en Chivas, de acuerdo a la directiva del Rebaño el jugador pidió su salida, por lo que lo dejaron irser rumbo al fútbol de los Estados Unidos.

Ahora con su nuevo equipo el ex goleador de Chivas ofreció unas palabras para ESPN en donde habló de su salida y sobre todo dio su opinión de los refuerzos que llegaron para el torneo que ya va en su jornada 6.

Alan Pulido dejó claro que considera que los jugadores que llegaron a ​Chivas son buenos futbolistas. Sin embargo, consideró que no son futbolistas consolidados en el fútbol mexicano y que no tienen nombre dentro de la Liga Mx:

"No han logrado cumplir las expectativas que se veían. Siempre lo he dicho, Chivas se reforzó bien, jugadores muy buenos, pero no están, no tiene nombre en el fútbol mexicano o que ya sean consagrados", aeguró Alan Pulido.

Alan Pulido asegura que los recientes fichajes de @Chivas no tienen nombre en el futbol mexicano, pues no son jugadores consagrados. https://t.co/I8XXCCNbz5 — El Siglo de Torreón (@torreon) February 15, 2020

Y es que los refuerzos que han llegado al equipo no han podido cumplir con las expectativas que muchos aficionados y medios de comunicación se hicieron, por lo que para muchos han quedado a deber.