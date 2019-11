​Alan Pulido es el primer campeón de goleo mexicano desde 2011

Este sábado ​Chivas se despidió del Torneo Apertura 2019 al remontar 3-1 a ​Veracruz en el Estadio Akrón, en partido correspondiente a la Jornada 19, con un doblete de Alan Pulido más una diana histórica del guardameta José Antonio Rodríguez.

Gracias al par de goles, el tamaulipeco pudo alcanzar en el liderato de goleo al argentino Mauro Quiroga, de ​Necaxa, con 12 tantos, lo que representar algo digno de aplaudir pues desde el Clausura 2011 no había otro mexicano que peleara por dicha distinción, siendo Ángel Reyna el último cuando todavía vestía los colores del ​América al llegar a 13.

Con esto, el canterano de los ​Tigres se une al selecto grupo de goleadores aztecas en torneos cortos: Luis García con Atlante en el Invierno 97 (12), Cuauhtémoc Blanco con el América en el Invierno 98 (16), Jesús Olalde con los ​Pumas en el Invierno 99 (15), Everaldo Begines con ​León en el Verano 2000 (14), Jared Borgetti con ​Santos Laguna en el Invierno 2000 y Verano 2001 (17 y 13 respectivamente), Omar Bravo con el Guadalajara en el Clausura 2007 (11), ​Javier Hernández con el Rebaño Sagrado en el Bicentenario 2010 (10) y el mencionado Reyna con los azulcremas.

Continuar leyendo la historia

Y quitando a los mexicanos, los últimos goleadores extranjeros de los certámenes han sido el ecuatoriano Ángel Mena con La Fiera en el C2019 (14), el francés André-Pierre Gignac con Tigres en el Apertura 2018 y Clausura 2016 (14 y 13, respectivamente), el caboverdiano Djaniny Tavares con Santos en el Clausura 2018 (14), el colombiano Avilés Hurtado y el argentino Mauro Boselli con ​Rayados y León, respectivamente, en el Apertura 2017 (11,), el peruano Raúl Ruidíaz con ​Monarcas en el Clausura 2017 (9), de nueva cuenta el inca junto al cafetalero Dayro Moreno con ​Xolos en el Apertura 2016 (11), otra vez Boselli y el argentino Emanuel Villa con ​Querétaro en el Apertura 2015 (13), así como el colombiano Dorlan Pabón con Monterrey en el Clausura 2015 (10).

Sobre su logro, el ex Olympiacos aseguró que muchos lo tiraban de loco por tratar de buscar el liderato de goleo, lo cual lo motivo aún más, aparte agradeció todo lo que ha hecho el Guadalajara por él tras haberlo regresado del Viejo Continente.

“Uno siempre tiene sueños y metas cuando empieza la temporada. En ciertos torneos no había marcado más de seis o siete goles, pero me sentía tranquilo de que había marcado goles importantes que muchos veces es más difícil conseguir goles en esos partidos. Sabía que tarde o temprano se iba a presentar la oportunidad y esto es el trabajo día a día. Me propuse al inicio del torneo y lo dije, pero muchos me tiraban de a loco o se burlaban, pero siempre tuve la mirada en el objetivo”, compartió.