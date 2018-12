Ahorrar es la gran misión de Guevara en la Conade

Ramón Treviño

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara tomó protesta como nueva titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en la que aspira a mantenerse todo este sexenio.

Su agenda está repleta: mantener un equilibrio financiero, apoyar a los atletas mexicanos en competencias nacionales e internacionales, forjar una raíz para el futuro y tener una mente abierta para el negocio deportivo.

La medallista olímpica sigue a la espera de la confirmación del presupuesto 2019, bajo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de "no causar gasto al país, para no complicar la situación económica".

Sin conocer la partida que tendrá a su disposición, Guevara hará una propuesta para recortar posiciones en la Conade, ya que considera que hay puestos sin sentido y prefiere ahorrar.

"Tuve oportunidad de platicar con el Presidente […] me dijo que estuviéramos tranquilos, porque a mitad de año podría venir un apoyo extraordinario".

A pesar de todos los trabajos administrativos en el despacho, la sonorense quiere alejarse del escritorio y acercarse a los atletas, para conocer las necesidades y competencias a corto y largo plazo. Añadió que su puesto no depende de los triunfos o de las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dijo que no se opondrá a ningún evento deportivo que beneficie al país.

"Bienvenidos sean la Fórmula Uno, la NFL, la MLB y cualquier otro que aporte. El deporte forma parte de la Cuarta Transformación y debemos apoyarnos de todo lo que sea posible", explicó.

Si estas actividades no intervienen en el presupuesto de la Conade, Ana no podrá decidir si se desarrollan o no en México.