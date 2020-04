¡Aguas! Esta receta homeopática tiene información falsa y puede ser peligrosa

Primero lo primero: Ni en tiempos de coronavirus ni en tiempos de paz es recomendable la automedicación.

Segundo: Circula en redes sociales la recomendación de un medicamento homeopático para “ayudar en los efectos causados por el coronavirus”. La cadena explica que “tomar este medicamento, solo puede ser de beneficio. Que sino ayuda, tampoco hace daño”.

Pero esta información es peligrosa y no es recomendada por expertos homeópatas ni alópatas.

Una publicación que se comparte principalmente en WhatsApp recomienda un medicamento llamado “Arsenicum album”, que supuestamente “se puede utilizar para diferentes padecimientos y en efecto una de sus indicaciones principales es en infecciones en vías aéreas, por lo que, la probabilidad que ayude en los efectos causados por el coronavirus, es alta”.

La cadena añade: “No se si realmente , esto actúe como antiviral , sino que previene mucho los efectos del coronavirus en las vías aéreas”.

Y, finalmente, advierte que el medicamento es un compuesto tóxico. Sin embargo, la cadena se aventura a recetar con dosis (30 C) y frecuencia. L A A U D A C I A.

Pero, para guiarnos por el camino de los medicamentos, Animal MX consultó a la médica homeópata Rosario Sánchez Caballero, directora de la Escuela de Postgrado de Homeopatía de México y al médico alópata Omar Carrasco Ortega, jefe del Departamento de Farmacología.

Antes de que hablemos de las propiedades medicinales que identifica la homeopatía en el arsenicum album 30c, es importante mencionar que tanto nuestra especialista homeópata como nuestro sensei alópata nos dijeron con todas sus letras: No te automediques.

“Que nuestros medicamentos no tengan efectos secundarios no quiere decir que se puedan tomar como si fueran dulces, indiscriminadamente. Para eso existimos los médicos homeópatas, para orientar quién debe tomar y cómo tomarlo, y quiénes no deben de tomarlo”, comentó la doctora Rosario.