El agente de Dembélé insiste en que el futbolista no se quiere ir del Camp Nou

​El agente del jugador se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el francés sea utilizado como moneda de cambio en la operación por Neymar y ha confirmado que el jugador se mantiene firme en su decisión de no querer abandonar el conjunto azulgrana.





El FC Barcelona ha lanzado su ofensiva final para ​fichar a ​Neymar pero el PSG sigue sin aceptar la propuesta ​azulgrana por lo que en el Camp Nou buscan nuevas fórmulas para recuperar al crack y una de ellas pasaría por Ousmane Dembélé. Según informa la prensa de Barcelona el PSG estaría de acuerdo en incluir al francés en la operación, el problema es que Dembélé no se quiere mover del Camp Nou.





Su representante, Moussa Sissoko, ya afirmó la semana pasada que Dembélé se quedaba en el Barcelona al 1000% y en declaraciones para el diario L'Équipe señaló que no tiene ninguna noticia de que el jugador francés vaya a formar parte de la operación: "No nos concierne". Además, desde el citado medio señalan que Sissoko manifestó no tener constancia de la reunión entre el Barcelona y el PSG.

Ousmane Dembele

Así pues, aunque Dembélé parece que es la vía más sencilla para que Neymar aterrice en el Camp Nou, convencer al jugador no va a ser una tarea fácil ni para el FC Barcelona ni para el PSG.





Otra opción es que jugadores como ​Ivan Rakitic o ​Nelson Semedo, que también gustan en París, puedan servir como moneda de cambio aunque el preferido por Leonardo sea Dembélé. Si finalmente el francés no acepta su marcha otro jugador que podría verse involucrado en la operación Neymar es ​Arturo Vidal ya que el Barcelona podría platearse su venta para hacer caja e intentar así hacer frente a los 170 millones de euros en los que ha sido tasado el ex del Santos.





