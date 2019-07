El agente de Coutinho confirma que el Barça le asegura que el jugador se queda

Kia Joorabchian (Teherán, 1971) fue el gran artífice de que finalmente Coutinho acabara llegando al Barça en enero de 2018 después de que el fichaje del jugador brasileño no se diera en el verano anterior.

El agente, que no se suele presentar como tal, sino como un mero intermediario, continúa ocupándose de los asuntos de Coutinho y habló sobre el futuro del jugador azulgrana en el club en los micrófonos de 'Carrusel Deportivo'.

Según Joorabchian, en el ​Barça le han asegurado de que el jugador seguirá en el club la temporada que viene. "La verdad que no entiendo mucho lo que está pasando, particularmente con la prensa de Barcelona. Hace una semana estuve hablando con Pep Segura y me dijo que no era verdad, que todo era mentira y que no querían que saliera Philippe", explicó.

Es más, el agente reconoció que le preguntó directamente a Bartomeu sobre la salida de Coutinho y éste le confirmó que el jugador no entraría en ningún trueque. "También hablé con Bartomeu y fue en la misma línea. Fui bien claro, le pregunté: ¿queréis vender a Coutinho o incluirle en un intercambio? Y ellos me dijeron que absolutamente no es verdad. Bartomeu fue claro conmigo. Entonces, nosotros nunca hemos trabajado para vender a Philippe", sentenció.

Afirmó que tiene buenas relaciones con el PSG y que allí nunca se ha hablado de Coutinho. "Hay gente que están trabajando a las espaldas del Barcelona y en nombre del Barcelona, porque nosotros hemos hablado con todos los directores. Nunca he hablado con París sobre Coutinho. Tengo una buena relación allí", dice.

Sobre el futuro de Coutinho, confirmó que no están hablando con otros clubes porque espera que el Barça cumpla con su palabra. "No se puede especular sobre la vida de mi jugador. No tenemos ofertas por Coutinho porque respetamos las intenciones de los directores del Barcelona, ¿para qué vamos a hablar con otros clubes", sentencia.