El agente de Coutinho, en Barcelona para resolver su futuro

Giuliano Bertolucci, uno de los representantes de Philippe Coutinho, ha aterrizado este miércoles por la mañana en Barcelona. Según ha podido saber Goal, el empresario viajó exclusivamente para tratar de resolver esta semana la situación del mediapunta brasileño del club catalán.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Antes de llegar a España, el agente italiano, socio de Kia Joorabchian, estuvo en París entablando conversaciones con el Paris Saint-Germain, uno de los interesados en el ex jugador del Liverpool. A su vez, Bertolucci pasó rápidamente por Lisboa para negociar con el Flamengo el posible fichaje del punta italiano Mario Balotelli.



El futuro de Coutinho, sin embargo, es la gran preocupación de Bertolucci en este momento. Hoy, hay dos posibilidades para el jugador sudamericano, campeón con Brasil en la Copa América: el PSG, club que podría aceptarlo como parte de pago del fichaje de Neymar, y el Bayern Munich, campeón alemán al que podría llegar Coutinho cedido del Barça y con opción de compra. Tampoco se descarta una traspaso directo al club francés que no incluya la salida de Neymar.



Definir la salida de Philippe Coutinho lo antes posible es una de las principales prioridades del Barcelona, que ya ha advertido que acepta prestarlo incluso de forma gratuita. Además de que Ernesto Valverde necesita espacio en su plantilla por la llegada de Antoine Griezmann, el brasileño tiene uno de los salarios más altos del equipo: percibe alrededor de 11 millones de euros por temporada.



Contratado por el club catalán en enero de 2018 por 160 millones de euros, vale la pena recordar que el ex delantero del Vasco, del Inter de Milán y del Liverpool tiene contrato en el Camp Nou hasta junio de 2023.