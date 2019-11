El aficionado mexicano se cansó de los partidos 'moleros' y tiene razón en no ir al estadio

​México recibió a Bermuda en el Estadio Nemesio Díez y el inmueble, con capacidad para poco menos de 25,000 aficionados, estuvo lejos de presentar un lleno total, e inclusive Rubén Rodríguez, de FOX Sports, reportó que la reventa tuvo que reducir precios para recuperar sus inversiones.

LO DICHO... a minutos del inicio del juego la afición luce por su ausencia.



En México la afición es más exigente con su selección.@FOXSportsMX pic.twitter.com/nPptj8nW4W



— Rubén Rodríguez (@ruubenrod) November 20, 2019

El Tri no ha podido llenar en estadios en México desde hace tiempo, en la fecha FIFA pasada, donde recibieron a Panamá en el Estadio Azteca, no se vio un lleno total, a comparación de lo visto en el partido de la NFL. Esto se debe principalmente al nivel de oponentes con los que México juega, de CONCACAF, en esta ocasión, los panameños y Bermudas, equipos poco atractivos, que no atraen al fanático y no lo inclinan a comprar un boleto​​ de precio mínimo aproximado de 300 pesos.

El problema escala hasta la Federación Mexicana de Fútbol. Es inadmisible la cantidad de partidos que se juegan en Estados Unidos. Este 15 de octubre fue apenas el primer partido de Gerardo Martino en territorio nacional, tras llegar al cargo en enero de este año. La FMF prefiere jugar los partidos de calidad en territorio americano, como se vio en el juego contra Argentina, en el Alamodome, o contra Estados Unidos en el MetLife Stadium. Es sencillo, cobrando en dólares, todos ganan más, menos el aficionado que reside en México.

Se presumió mucho este verano que el Tri llenó casi todos los estadios en su participación en Copa Oro, justamente por eso, por tener un título de por medio. El Estadio Azteca ha quedado relegado a partidos contra oponentes que simplemente no le compiten a México y el aficionado local tiene el derecho de exigir más, exigir rivales de calidad y que la selección nacional juegue donde pertenece, en la capital mexicana. Lo que hace la FMF no se ve en ningún otro lugar del mundo, España no juega amistosos de local en Francia e Inglaterra no recibe a Alemania en Italia. Como en todo, los intereses que hay de por medio mandan.

Con rivales como Panamá, Honduras o Bermudas, el aficionado mexicano simplemente no tiene el interés de ver partidos, hacer el viaje entre semana, además de la inversión del boleto. Se cuida más el interés económico que significa jugar en Estados Unidos que el de mantener contento al aficionado mexicano que reside en el país.