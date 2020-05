El adorable plataformero New Super Lucky's Tale dejará de ser exclusivo de Switch

El adorable plataformero New Super Luckys Tale dejará de ser exclusivo de Switch

¿Recuerdas el juego de plataformas que debutó como exclusiva de Xbox One Super Lucky’s Tale? El título creado por Playful Corporation con el tiempo llegó a Nintendo Switch con una versión completamente nueva. Desafortunadamente para los amantes de este género, la única plataforma en la que estaba disponible esta edición era la consola de Nintendo, pero hay buenas noticias para los que no cuentan con este sistema, pues hoy se reveló que esta entrega llegará a más consolas.

Luego de varias filtraciones por parte de algunas tiendas europeas, la desarrolladora de New Super Lucky’s Tale, Playful, dio a conocer que el plataformero dejará de ser exclusivo de Nintendo Switch y que llegará a Xbox One y PlayStation 4. Por el momento, no se saben muchos detalles sobre estas adaptaciones, pero se espera que lleguen entre el 30 de junio y el 3 de julio, de acuerdo con tiendas como Amazon España y GAME España, tal como señala Gematsu.

Por el momento, la información oficial es que New Super Lucky’s Tale arribará “pronto” a estas consolas. Se desconoce si habrá un lanzamiento en Occidente o si será en formato físico o digital, pero la desarrolladora anticipó que liberará más información próximamente.

New Super Lucky's Tale is coming soon to Xbox One and PS4!! Stay tuned for more details... pic.twitter.com/PhjHiQWfEw — New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) May 18, 2020

Existen 2 versiones de Super Lucky’s Tale

Por si no conoces la historia de este juego, te contamos que originalmente, en 2017, debutó en PC y en consolas fue exclusivo para Xbox One, bajo el título Super Lucky’s Tale. Luego, en junio de 2019 se anunció una versión exclusiva que llegaría a Nintendo Switch, que, más que ser una edición con ligeras mejoras, renovó su gameplay y apariencia a tal grado que podría considerarse un juego diferente.

Es precisamente esta última versión la que llegará a PlayStation 4 y Xbox One. Dicho esto, Xbox One será en la única plataforma en la que estarán disponibles las 2 versiones, pues la original no será eliminada de la tienda. Asimismo, debes saber que no habrá compatibilidad entre Super Lucky’s Tale y New Super Lucky’s Tale y no se podrá actualizar la edición antigua con la original, pues, como te comentamos, se trata de 2 juegos muy distintos. Te dejamos con un video comparativo para que veas lo que te explicamos.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Esperabas que esta versión mejorada del título original llegara a más consolas? ¿La comprarás? Cuéntanos en los comentarios.

Como te comentamos, Playful lanzó New Super Lucky’s Tale para Nintendo Switch y fue precisamente el apoyo de Nintendo para que esto se hiciera realidad. Desafortunadamente, a inicios del año se reportaron despidos en el estudio desarrollador y que hubo un cambio en el enfoque de desarrollo y producción.

New Super Lucky’s Tale está disponible en Nintendo Switch, pero pronto también se podrá jugar en PlayStation 4 y Xbox One. Puedes encontrar más sobre la entrega original si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

