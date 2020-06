Acciones de EE.UU. suben a cierre de mejor trimestre desde 1998

(Bloomberg) -- Las acciones de EE.UU. subieron en el último día del mejor trimestre desde 1998, ya que los inversores evaluaron datos económicos mejores de lo estimado en medio de la preocupación por los nuevos casos de coronavirus y las relaciones comerciales con China.

He aquí hay algunos eventos clave que se avecinan:

El informe mensual de empleos en Estados Unidos se publicará el jueves.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 avanzó 1,5% a las 4 p.m., hora Nueva York.El Dow Jones aumentó 0,8%.El Nasdaq Composite subió 1,9%.El Stoxx Europe 600 subió 0,1%.El índice MSCI Asia Pacífico ganó 0,7%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2%.El euro cayó 0,1% a US$1,1232.El yen japonés se depreció 0,3% a 107,95 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos a 0,66%.El rendimiento de Alemania a 10 años subió dos puntos básicos a -0,45%.El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años subió un punto básico a 0,172%.

Productos básicos

El índice Bloomberg Commodity subió 1,1%.El crudo West Texas Intermediate cayó 0,9% a US$39,35 por barril.El oro subió 1% a US$1.798,80 la onza.

Nota Original:U.S. Stocks Surge to Notch Best Quarter Since 1998: Market Wrap

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.