Acciones a la baja; rendimientos caen a mínimos de febrero

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cayeron, rompiendo una racha de siete máximos de cierre consecutivos. Una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro a su nivel más bajo desde febrero afectó a bancos y pequeñas capitalizaciones. Un indicador del dólar se fortaleció y el petróleo crudo cayó desde un máximo de seis años.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,2% a las 4 p.m., hora de Nueva York, la mayor cantidad desde el 18 de junioEl Nasdaq 100 subió 0,4% a un máximo históricoEl Dow Jones Industrial Average bajó 0,6%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 18 de junioEl índice MSCI World cayó 0,3%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 18 de junio

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,4%, más que cualquier ganancia de cierre desde el 17 de junioEl euro cayó 0,3%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 18 de junioLa libra esterlina bajó 0,3% a US$1,3802El yen japonés subió 0,3% a 110,64 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó siete puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre desde el 17 de junioEl rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania disminuyó seis puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre desde el 1 de marzoEl rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años disminuyó ocho puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre en más de 15 meses

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 1,8%, la mayor cantidad desde el 28 de junioLos futuros del oro subieron 0,8%, al alza por cuarto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 20 de mayo

Nota Original:Stocks Snap Rally; Yields Drop to February Lows: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.