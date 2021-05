La Academia: Viviana Saccone y su bailarín, especialista en malambo, fueron la gran sorpresa de la noche

Prensa La Flia

Viviana Saccone debutó en la pista de “La Academia” junto al campeón nacional de malambo Ernesto “Tito” Díaz. “Para mí es una alegría estar acá. ¡No nos conocíamos personalmente! ¡Tengo un cagazo padre, estuve a punto de irme!”, fueron las primeras palabras que pronunció la reconocida actriz junto a Marcelo Tinelli. Y explicó: “No tengo antecedentes con el baile”.

El bailarín, a su vez, contó que empezó a estudiar malambo desde chico y que su gran influencia fue su padre, que amaba el folclore. “Mi fuerte es el zapateo de piso y estoy incursionando con las boleadoras”, indicó. “Baila muy bien. Cuando me dijeron que me iba a acompañar un malambista pensé que me querían dejar afuera rápido... Pero es el mejor compañero que me podía haber tocado”, sumó Saccone, antes de que su compañero mostrara su destreza en solitario.

Luego, sí, la pareja mostró su propuesta en este primer ritmo, el cubo al cuadrado, y se dispuso a escuchar las devoluciones del jurado. La primera en dar su parecer fue Pampita Ardohain (8): “Ernesto, hay que destacar tu versatilidad. Me encantó tu desempeño en la pista. Vivi, me encanta que te hayas animado, sos muy querida por todos los argentinos. Una diosa. La coreo me gustó mucho. Obviamente falta que saquen más fuerza, sobre todo Vivi. Una muy buena presentación”.

Jimena Barón (7) sumó: “Me encanta tener a Vivi acá, porque está el prejuicio de que las ‘actrices cool’ que no venimos a ShowMatch. Me parecés una bomba de mujer. Me gustó mucho. Vivi estiró las puntas de los pies, me sorprendió, pero hay que terminar con más fuerza los pasos. Me sorprendieron muchísmo. Un placer enorme”.

“Estoy muy sorprendida. Viviana es una persona que yo te admiro. Vi a una niña, fresca, tierna. Están los dos muy en carne viva. Vi a una mujer pasándola bien, entregada, muy bien preparada. Él es un bomboncito y un caballero. Me gustaron muchísimo. Gracias por estar acá”, sumó Guillermina Valdes (10).

“Felicitaciones. Vi que se divirtieron y noté conexión. Vivi tiene que aflojarse un poco más en los movimientos, pero me encantó. Es muy lindo cuando la gente ve esta clase de actuaciones”, cerró Hernán Paquín, el dueño del voto secreto. En el final, la actriz agradeció por el trabajo y su compañero se quebró al contar que nunca pensó que le tocaría estar en la pista de ShowMatch.