La Academia: El Polaco le recordó a Marcelo Tinelli su crisis con Guillermina Valdes al comienzo de la pandemia

El Polaco y Barby Silenzi volvieron a ShowMatch, el programa en el que nació su historia de amor. La pareja fue la segunda de la noche en participar del primer ritmo de “La Academia”, el cubo al cuadrado; pero como era de esperarse, en la previa enfrentaron las preguntas de Marcelo Tinelli sobre los vaivenes de su relación.

“El amor es así. Los que se pelean se aman, eso nos decían cuando éramos chicos”, intentó explicar El Polaco. Y Silenzi agregó: “Él dice que está bueno extrañarse; por eso nos peleamos, nos extrañamos y volvemos”.

Las respuestas parecieron no conformar al conductor, que siguió indagando. “Hace un par de horas que estamos impecables”, sumó, entonces el cantante. Y contraatacó: ”Tuvimos muchas idas y vueltas. Pasamos una pandemia, también. Vos también pasante tus cosas, estuviste ‘mirame y no me toqués’”.

“Sí, nosotros estuvimos separados dos meses”, concedió Tinelli, mientras las cámaras enfocaban a su mujer, que esta semana oficia de jurado en reemplazo de Ángel De Brito, asintiendo.

Tras verlos bailar, la primera en dar su devolución fue Pampita Ardohain (7). “¡Qué lindo verlos de nuevo! Sobre todo a Barby, que es una excelente bailarina. Hubo desprolijidades, la medialuna, el sincro... El Polaco siempre viene de menos a más y de repente explota. Lo conozco y sé que se va a ir aceitando. Espero lo mejor de este equipo, pero voy a bajar unos puntos por esas cosas que ensuciaron la coreo (7).

“Me parece un espanto que una pareja con hijos vaya y vuelta. No los comprendo para nada. La cabeza de los niños... Hay que pensar en las criaturas”, comenzó Barón (6), con ironía. “Me encantó la música que eligieron. Hubo algunos detalles en la sincro, como dijo Caro. A mí saber que tienen intimidad entre ustedes me suma. La parte del baile fue medio robótica, me hubiese gustado que fuera más hot, pero me gustó mucho”.

Valdes (7), en tanto, expresó: “¡Son tan lindos! Pero no me gustó tanto... Me pasó algo con la coreo, con el sincro, que en muchos momentos no estuvieron al unísono. Al Polaco le faltó fuerza en las terminaciones”.

El dueño del voto secreto, Hernán Piquín, cerró: ”Lo técnico no lo vi. Lo vi desprolijo, vi que se perdieron, no iban juntos. No me gustó. La puesta de cámaras fue fantástica, pero no me gustó la propuesta. Pónganse a trabajar en las terminaciones, las líneas, que caigan los dos a tiempo”.