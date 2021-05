La Academia: Mario Guerci y Jimena Barón, ¿ya se conocían o no?

Prensa LaFlia

El encargado de cerrar la segunda noche de “La Academia” fue el modelo Mario Guerci. “Yo era de los que se quedaban sentados en los cumpleaños”, contó el participante, reconociendo que no tiene demasiada experiencia en el baile y tratando de bajar así las expectativas del jurado.

Luego, tras recordar que el exconcurante de Corte y Confección está soltero, Marcelo Tinelli le preguntó a Jimena Barón, una de las integrantes del jurado, si se conocían. Y ahí se dio una desopilante conversación entre ambos. “No, no tengo el gusto”, respondió la intérprete de “La Cobra”, pero fue interrumpida por el modelo. “Sí, nos conocemos”, afirmó, desconcertando a Barón.

“Se olvidó, Jime. Fuimos juntos una vez al sur”, recordó el modelo, ante una Barón cada vez más sorprendida. “Fuimos a hacer un laburo a Bariloche”, insistió Guerci, pero la actriz seguía sin recordar ese encuentro.

“¿Cómo me decís esto? ¿Yo estaba borracha?”, indagó ella, en broma. “¡No! Estuvimos varios días”, insistió él. Pero Jimena seguía descolocada: “¿De día? ¿A esquiar?”. “Estaba tu hermanita. Era chiquita”, sumó él, y ella se dio por vencida. “Perdón. No te registré, como ahora, claro...”, intento remarla, pero despertó las risas del conductor y sus compañeros del jurado. “Todo mal. Perdí el chamuyo en la pandemia. ¡Un desastre! Te hago una consulta de interés general: estás separado hace dos años, pero, ¿estás negado?”, avanzó. “Para nada. Jamás”, respondió Guerci. Y Barón completó: “Abierto, en los horarios que permite el Presidente, a conocer gente”, cerrando una charla llena de malos entendidos.

Entonces, sí, llegó el momento de ver al modelo y a su compañera, Sole Bayona, mostrando su destreza en el primer ritmo de “La Academia”, el cubo al cuadrado. “Sole es una de mis bailarinas favoritas. Me vuelvo loca cada vez que sale a la pista. Mario me sorprendió gratamente. ¡Me lo imaginaba patadura! ¡Lo que habrá ensayado! Estuvo prolijo, sincronizado, se nota que le puso mucha disciplina. En este ritmo zafaron y disfrutaron mucho”, expresó Pampita (8) en su devolución.

“Me pasa lo mismo con Sole: es espectacular. También me sorprendí con Mario. Me pasa una cosa: los modelos, por lo general, tienen una cosa de caras y de poses, roban con eso. Pero ese pequeño robo que hiciste te separaba de Sole, ella estaba conectada y vos no. Te miraba y quedaba pagando. En los trucos, además, tenés que agarrarla de una manera más delicada. Y tenés que explotar algo más hot”, agregó Barón (6).

Guillermina Valdés (8), a su vez, indicó: “Son muy diferentes físicamente. ¡Lo vi a Mario en el cubo y casi no entraba! Perdón, pero a Mario no lo pude ver tanto: Soledad me encandiló. Me enamoré. Mario tiene muchas ganas y disciplina. Les deseo lo mejor. Van a tener que trabajar mucho, pero me gustó”.

“¿Qué decir de Sole? ¡Es tremenda! Es un placer tenerte y verte bailar. Mario nos sorprendió, es cierto, pero yo lo vi un poco duro. Tené cuidado a la hora de levantarla, dejala suave en el piso; la vimos caer sola de un truco y se puede lastimar. Me gustó la coreografía y la puesta”, cerró Hernán Piquín, el dueño del voto secreto durante esta primera ronda. En total, la pareja consiguió 22 puntos.