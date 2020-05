Abuela de 90 años es la gamer más anciana del mundo

Se dice que no hay edad para el amor, ni para los videojuegos. Hamako Mori nos lo demuestra con su canal de Youtube, en el cual actualmente tiene 249 mil suscriptores, que no hay edad para divertirse y disfrutar de un buen juego. La anciana gamer tiene 90 años, y lleva 39 años jugando videojuegos, tal como lo refleja en su canal de Youtube, Gamer Grandma.

Este año Mori logró el récord Guinness a la youtuber de videojuegos más anciana del mundo, cosa que consiguió jugando títulos como el Call of Duty, GTA V, NieR: Automata o Skyrim.

En el vídeo que podrás ver a continuación, Mori dice considerarse una gran fan de la obra de Rockstar Games por su atmósfera cinematográfica, cosa que podemos apreciarlo de gran manera en su canal de Youtube, ya que es uno de los contenidos que más sube.

Nota publicada originalmente en Tarreo