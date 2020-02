El 1x1 de la sorprendente derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad

El ​Real Madrid se despide de la Copa del Rey tras perder 3-4 ante la Real Sociedad en cuartos de final​. Los blancos apretaron cuando iban tres goles abajo pero el asedio blanco no fue suficiente para forzar la prórroga.

Aréola (4): no tuvo su mejor noche el guardameta francés y estuvo muy blando en los goles de la Real, sobretodo en el primero de Odegaard.

Nacho (3): estuvo prácticamente desaparecido en ataque y afortunadamente para él Oyarzábal no tuvo su mejor partido y no le exigió demasiado aunque con Barrenetxea sí lo pasó mal en la segunda mitad. Cuando tenía el balón en los pies tampoco estuvo muy acertado. Anotó el 3-4

Militão (3): mal partido del central brasileño que sufrió en cada balón, en cada jugada de ataque de la Real Sociedad y no trasmitió la sensación de seguridad. La contundencia que había mostrado en otros partidos no apareció en ningún momento.

​Ramos (4): también tuvo un mal partido Sergio Ramos en defensa que semostró blando e impreciso. En ataque el capitán tuvo una ocasión para empatar en la primera mitad y acabó el partido jugando de 9.

​Marcelo (4): una vez más el lateral estuvo más pendiente de atacar que de defender y en defensa cometió varios errores que le costaron caros a su equipo. Por momentos su banda fue una autopista para la Real. Anotó el primer gol de los madridistas.

Vinicius Jr.

​Kroos (4): cuando no juega en su sitio no se siente cómodo y eso se notó durante el partido. Estuvo desaparecido y no aportó ni en la creación ni en la recuperación de balones.

Valverde (5): le tocó hacer de Casemiro y no estuvo a la altura. Se vio superado ante el centro del campo de la Real pero no bajó los brazos y también probó suerte en ataque.

​James Rodríguez (5): el colombiano volvió a ser titular en Copa y estuvo muy intermitente. Dejó algún destello de calidad y fue de los pocos que tiró a portería pero el jugador se resintió de sus problemas musculares y ya no saltó al terreno de juego en la segunda mitad.

Vinicius (8): la Copa es la competición de Vinicius y lo demuestra en cada partido. El joven brasileño fue el mejor de los suyos y el único que creaba peligro cada vez que cogía el balón pero sus acciones no fueron aprovechadas por sus compañeros. El VAR le privó de irse con un gol en el bolsillo.

Brahim (5): el hispano-marroquí fue una de las sorpresas en el once pero le tocó jugar tirado a la banda derecha y no pudo sacar su potencial. Estuvo impreciso en el pase y perdió muchos balones. Asistió en el 1-3 pero se espera mucho más de él.

​Benzema (5): el jugador francés estuvo muy sólo en ataque. Casi no le llegaban balones ni se asoció con sus compañeros. Muy desdibujado el delantero.

Sustituciones

​Modric: entró tras el descanso para que el Madrid recuperase el control en el centro del campo pero rápidamente se encontró con dos goles en contra

Luca Jovic: enésima oportunidad para el delantero serbio. Zidane metió toda la pólvora que tenía en el terreno de juego pero Jovic volvió a quedarse a cero.

Rodrygo: con el Madrid a la desesperada anotó el 2-4. Hizo lo que se le pidió pero no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.