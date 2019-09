El 1x1 de los jugadores del Real Madrid en el triunfo ante el Sevilla

El ​conjunto blanco cosechó una merecida victoria en el Sánchez Pizjuán para dormir esta semana como colíderes de ​La Liga. Un encuentro muy igualado en el que los dos equipos parecían un espejo con un trabajo incansable en la presión y demostrando la intensidad que un duelo así requiere. Pocas ocasiones de peligro, mucho juego, mucho ritmo y de nuevo Karim Benzema dando este importante triunfo para el Real Madrid.

​Courtois (7): Inédito. El guardameta blanco no tuvo ninguna intervención de valor en todo el encuentro. Varios remates sencillos, los saques y las veces que pasó el balón por sus pies fueron sus únicas apariciones.





Carvajal (8): Ofensivo. El papel del español con Mendy sobre el césped se asemeja más al de Marcelo y en sus labores ofensivas estuvo acertado. Una gran pared le permitió liberarse para asistir a Benzema. Algún fallo defensivo pudo ensombrecer su buena noche.

Ramos (7): Correcto. El camero tuvo una mayor libertad y en su labor de seguir a los atacantes sevillistas estuvo al límite en varias ocasiones. Con la tarjeta amarilla arriesgó y por suerte para él terminó el partido dejando la portería a cero.

Varane (8): Infranqueable. El galo no se pareció ni un poco al que se vio en París. Tuvo que bailar con De Jong y el holandés no le superó en ningún momento. Ojalá mantenga ese nivel para los intereses de los blancos.

Mendy (8): Insuperable. Ni Vázquez ni Ocampos ni ninguno de sus compañeros fue capaz de escapar a la marca del lateral madridista, que dejó claro que lo suyo es la defensa. Si bien es cierto que se le podría pedir una mayor proyección ofensiva, su solidez atrás es su garantía.





Casemiro (8): Imprescindible. Nuevo partido pero mismo calificativo para el hombre que sostiene la medular blanca con sus presión al hombre y su capacidad para robar balones anticipándose. Aguantó todo el encuentro al cien por cien y eso el Madrid lo nota.

Kroos (8): Clave. El alemán está recuperando su toque y además no bajó el ritmo. Tocó, recuperó balones y trabajó como el que más para colaborar en la victoria. Fue crucial a la hora de superar la presión rival aportando fluidez al juego.

James Rodríguez (8): Trabajador. El colombiano continúa demostrando que ha vuelto de Alemania muy cambiado y de nuevo sus esfuerzos defensivos destacaron más que los detalles en ataque. Tuvo intervenciones ofensivas, pero su nota es más fruto de la presión que ejerció, los balones que robó y su sacrificio.

Hazard (7): Generoso. El belga aún no ha alcanzado su mejor forma y eso se nota, su juego ofensivo no es tan lúcido pero en defensa su trabajo es innegable. Tuvo la primera oportunidad clara del encuentro, pero no está fino y la presión local también influyó.

Bale (7): Cumplidor. Como el resto de sus compañeros, se desfondó en la presión y trabajando en defensa. Fue una amenaza en ataque por su banda y solo le faltó generar un mayor peligro para rematar el partido.

Benzema (9): Incansable. El delantero blanco sigue siendo el mejor del equipo y no solo por haber sido el autor del gol de la victoria. Benzema colaboró en la creación del juego, la presión e incluso la defensa. No dejó de correr en todo el choque pese a mostrar gestos de molestias en varias ocasiones y lo redondeó con su gol.

Tras el descanso el partido no cambió mucho y los protagonistas fueron los mismos hasta que el cansancio comenzó a hacerse más presente. Fede Valverde (7) sustituyó a James en el minuto 75 para mantener la intensidad en la medular y cumplió con su labor. En el 89 fue Lucas Vázquez (-) quien saltó al terreno de juego por Hazard para cerrar el partido aportando cierta frescura en la banda y agotar el tiempo.