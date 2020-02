El 1x1 de los jugadores del América en su triunfo ante el Atlas

​El día de ayer el equipo de las ​Águilas del América recibió en el Estadio Azteca a los​ Zorros del Atlas. En un juego que fue ampliamente dominado por los azulcremas, y con una excelsa actuación por parte de Federico Viñas quien consiguió doblete, los pupilos de Miguel Herrera vencieron por 2-0 a los rojinegros. Aquí te presentamos el desempeño de cada uno de los jugadores americanistas. ¿Quién fue el mejor del partido?

1. Guillermo Ochoa (10)

Guillermo Ochoa

Atento en cada uno de los embates del Atlas. Al minuto 25' sufrió un molestia por un pisotón de Jeraldino. A comparación del partido pasado, en este encuentro tuvo menos errores y en repetidas ocasiones se quedó con la pelota.





2. Luis Fuentes (10)

Luis Fuentes

Bien en las marcas y saliendo de forma correcta con el balón. Se ve complicado que ceda su lugar al ahora suplente Jorge Sánchez. A pesar de que se fue apagando conforme corrieron los minutos, cumplió en su papel.

3. Emmanuel Aguilera (6)

Emmanuel Aguilera

Una mala noche para Emmanuel Aguilera. En las jugadas divididas se le vio dudoso a la hora de disputar los mano a mano. En repetidas ocasiones, el director técnico Miguel 'Piojo' Herrera le llamó la atención por las imprecisiones.

4. Bruno Valdez (9)

Bruno Valdez

En repetidas ocasiones se fue al frente para aprovechar los balones parados y rematar de cabeza, aunque sus testarazos se fueron desviados. En la parte baja hizo bien las cosas, ganó los frente a frente y se cruzó en los momentos oportunos para alejar el peligro.





5. Paul Aguilar (8)

FBL-MEX-AMERICA-ATLAS

Se esperaba que en este juego tuviera mayor aceleración al frente; no obstante, apenas y avanzó para buscar la puerta rival con disparos. En la zona baja hizo bien los marcajes y no tuvo mayor inconveniente.

6. Fernando González (9)

Fernando Gonzalez,Angel Marquez

Sólido en el medio campo. Paulatinamente y trabajando a marchas forzadas se logró ganar un puesto en el once inicial. Supo leer bien las jugadas e hizo de forma correcta los pases hacia sus compañeros. Cometió muchas faltas y se fue pintado de amarillo.

7. Richard Sánchez (7)

Richard Sanchez,Luciano Acosta

No se le vio cómodo en el terreno de juego. Le costó adaptarse al partido y no pesó como en los encuentros anteriores. Prácticamente pasó de noche en todo el partido. No fue su partido, donde tuvo sólo ligeros chispazos.





8. Leonardo Suárez (7)

Leonardo Suarez

Peleando cada uno de los balones. De momento se le vio revolucionado y con muchas ganas de trascender en el equipo. Mucho ímpetu en el partido. Se animó a disparar de media distancia, aunque sus disparos fueron desviados y con mucha fuerza.

9. Sebastián Córdova (10)

Sebastian Cordova

Pocas intervenciones en todo el partido. Al minuto 74' quiso sacarse la espinita, al robar un balón adelante del medio campo y estar frente a la portería para sacar un disparo que pegó en la base del poste. Ya para el 79', puso la asistencia para el segundo de la noche.

10. Andrés Ibargüen (7)

FBL-MEX-AMERICA-ATLAS

En el primer tiempo se le vio muy activo, participando en las jugadas y yendo al frente; sin embargo, para la parte complementaria terminó por extraviarse en el terreno de juego. Al minuto 63' salió de cambio por Jesús Alonso Escoboza.





11. Federico Viñas (10)

Federico Viñas

Regresó al conjunto del América luego de haber jugado con su selección. La mayoría de los balones pasaron por sus pies para darles circulación. Estuvo bien marcado por dos elementos atlistas. Al minuto 30' aprovechó un esférico suelto dentro del área para sólo empujarlo y poner el primero de la noche. Al 79' de juego aprovechó la velocidad de Córdova quien sirvió una jugada dentro del área para que 'Maraviñas' sólo empujar y conseguir su doblete.

12. Alonso Escoboza (5)





Ingresó de cambio al minuto 64' por Andrés Ibargüen. Peligroso a la hora de ir al frente. Cuando faltaban menos de diez minutos abanicó un balón dentro del área que hubiera sido el último clavo en el ataúd.

13. Santigo Cáseres (5)





Entró de cambio al para darle descanso a Leonardo Suárez. Fue el elegido para ser el sustituto de Guido Rodríguez. En los minutos que estuvo en el campo fue muy lastimado por su velocidad. Cubrió bien el balón y pisó la mayor parte del campo.

14. Román Martínez (4)





En el partido de anoche fue su debut en el coloso de Santa Úrsula. Al 80' ingresó al campo para suplir a Viñas. Muy acelerado y atrabancado en las jugadas que se le presentaron.