El 1x1 de los jugadores del América en el somnífero empate vs Pumas de la Copa GNP por México

Luego de vencer al Toluca 2-0, el América disputó su segundo partido de la Copa GNP por México frente a Pumas, en un partido que finalizó 0-0 con muy pocas acciones de peligro, pero que contó con el regreso de Federico Viñas al eje del ataque y dejó entrever más destellos de las jóvenes promesas.





Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

Nuevamente el América utilizó dos alineaciones distintas para cada tiempo. El cuadro "titular" arrancó en la primera mitad y los más jóvenes vieron acción en el segundo tiempo, por lo que a continuación analizamos a los 21 elementos que vieron acción la noche del martes en el Estadio Olímpico Universitario.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!





Primer Tiempo

Continuar leyendo la historia





Óscar Jiménez - 8

Debido a las pocas acciones que hubo durante el partido, Jiménez fue exigido solo dos veces, pero una casi significa un gol en contra antes de finalizar la primera mitad. Se equivocó en la salida y tuvo que enfrentar en un mano a mano a Dinenno, quien lo esquivó pero no pudo superar la barrida salvadora de Paul Aguilar.



Paul Aguilar - 8

Comenzó impreciso y con mala ubicación dentro del campo, pero estuvo bien enchufado en los duelos hombre contra hombre, por lo que no fue superado en ningún momento, además de su estupenda salvada al finalizar la primera mitad.



Bruno Valdez - 9

Como es una costumbre, Bruno se mantuvo sereno y con confianza en la central, siendo el hombre seguro de la parte baja del equipo. En ningún momento fue superado y mantuvo en orden la línea en todo momento.



Emanuel Aguilera - 8

Sus coberturas fueron perfectas y en la marcación contra Dinenno estuvo inquebrantable, pero se le recuerda poco en el partido, en gran parte debido a que no hubo mucho trabajo.



Luis Reyes - 7

No tuvo nada de aporte a nivel ofensivo, pues estaba limitado a no sobrepasar la línea de mediocampistas del América. En defensa estuvo seguro e incomodó desde su banda, pero permitió un par de centros que no culminaron en nada.



































Rubén González - 7

Realizó un trabajo hormiga como contención y estuvo decente intentando cortar balones, pero sigue presentando algunas desatenciones que en otro escenario podrían afectar en el marcador.



Richard Sánchez - 9

Richard regresó en el mismo plan de ser el líder del medio campo. Atento en todas las pelotas divididas y con buena presión a la salida contraria, se nota dos escalones por encima de su pareja González.



Sebastián Córdova - 9

De lo más rescatable en el partido a nivel ofensivo, Sebastián continua ganando enteros como titular indiscutible de Miguel Herrera. Intenso y activo durante toda la primera mitad, fue el elemento de mayor peso en ataque, pero sin concretar acciones de peligro, aunque sí provocó un par de faltas.



















Roger Martínez - 8

Partió como media punta y muy poco pudo hacer desde esta posición. Tuvo que recorrerse a la banda izquierda para empezar a generar peligro, donde consiguió un par de centros intrascendentes.

Al final del primer tiempo logró enchufarse al partido y comenzó a tomar más el balón para impulsar ocasiones, pero ninguna pudo trascender.



Giovani Dos Santos - 7

A Gio se le vieron más ganas que fútbol, pues se esforzaba por tomar el balón y encarar, pero rápidamente se veía obligado a soltar la pelota. Desde el minuto 30 empezó a lucir un poco más partiendo desde su costado izquierdo e internándose al área, pero buenas coberturas rivales impidieron que continuara el progreso.



Henry Martin - 6

Henry fue el delantero centro del equipo y estuvo desaparecido durante toda su participación. Prácticamente no tocó el balón los primeros 25 minutos, hasta que la presión al portero Talavera empezó a rendir algunos frutos. Al final pudo asociarse un par de veces con Roger pero sin generar peligro. Flojo partido del mexicano.





















Segundo Tiempo





Jorge Sánchez - 8

En cuanto ingresó se notó la jerarquía que ha adquirido como titular del América. Muy rápido en decisiones intentó aportar dinamismo desde el perfil diestro, y con constantes arribos como válvula de escape creó peligro sin poder concretar nada.



Sebastián Cáceres - 8

Tuvo un arranque excelente demostrando su fortaleza física y grandes cualidades para sobrellevar una marca. Intentó salir con balón controlado pero dejando algunas dudas sobre sus decisiones finales. No tuvo mucho trabajo en general.



Ramón Juárez - 9

La otra pareja de central fue el canterano Juárez, de quien se puede sacar el gran corazón que le pone a cada jugada. Con gran fuerza y determinación disputaba cada balón, incluso rayando lo exagerado, pero esa actitud le otorgaba coberturas precisas.



















Jesús Escoboza - 7

El lateral izquierdo del segundo tiempo fue Escoboza, quien parece haber recibido las mismas indicaciones desde el banquillo, pues prácticamente no superó la línea de mediocampistas cuando el América atacaba y en defensa no tuvo absolutamente nada de peligro.







Leonardo Suárez - 7

Muy intermitente en sus participaciones, jugó como volante mixto en lugar de estar pegado al costado derecho. Intentaba darle sentido al juego del América pero fue detenido rápidamente. Al final solo se le recuerda por cobrar todos los balones parados.



Emilio Sánchez - 7

El otro contención que acompañó a Leo fue el canterano Sánchez, quien nuevamente dejó buenas impresiones pero con menos trabajo en el medio sector. Buena visión de campo y veloz en las marcaciones, pero sin deslumbrar en ningún momento.



Paolo Ríos - 9

Otro canterano que, de acuerdo al pobre contexto, brilló con luz propia, fue Paolo Rios, quien estuvo pegado al costado izquierdo creando la mayoría de jugadas peligrosas que tuvieron las Águilas en el segundo tiempo. Quiso ser incisivo y las ganas se notaban a kilómetros, Tuvo un par de destellos notables pero la falta de ritmo de todo el equipo no ayudaba a que sus ocasiones progresaran.

























Empate en el #ClásicoCapitalino y liderato de grupo Americanista en la #CopaGNPPorMéxico??? #SOMOSAMÉRICA ?



? | NO TE PIERDAS EL RESUMEN ⤵️ pic.twitter.com/dnn8KGNAgx



— Club América (@ClubAmerica) July 8, 2020

Jesús López - 6

Estuvo prácticamente borrado todo el segundo tiempo y se recuerdan muy pocas veces en las que tocó el balón. No aprovechó haber jugado pegado a la banda derecha, aunque el juego del equipo siempre estuvo orientado al otro lado del campo.



Esteban Lozano - 8

El nuevo ariete juvenil de las Águilas se vio bastante bien de acuerdo a las expectativas y fue el encargado de acompañar a Viñas en la dupla de ataque. Tiene un portento físico notable para su edad que le permitió acarrear marcas y generar buenos desmarques, pero lamentablemente no pudo recibir el balón casi nunca. Al 93' tuvo la acción más importante del partido con un balón que peleó en el área y que alcanzó a rematar ce pierna zurda, pero su disparo fue detenido por Alfredo Talavera.



Federico Viñas - 7

Tuvo un partido gris y se notaba cierta falta de ritmo, pero aún así destacó por su constante presión a quien fuera que tuviera el balón e intentó habilitar a Esteban Lozano botándose y jugando como poste. Más ganas que fútbol en el regreso de Viñas al América.



















Para más de Carlos Alberto Pérez, ¡síguelo también en Twitter como @CarlosAlbertoPG!