El 1x1 del Atlético de Madrid en la victoria contra el Real Betis

Simeone sorprendió al dejar a João Félix en el banquillo. Los colchoneros mejoraron con los cambios. Muy buena segunda parte.

Oblak (5): estuvo muy seguro en los disparos del contrario y blocó varios balones con calidad. Sin embargo, tuvo un par de salidas fallidas que pudieron costarle caro.

Trippier (3): necesita un descanso, el problema es que no lo tiene. Falto de ritmo y contundencia. Superado en defensa, lento en ataque.

Savic (7): gran partido del montenegrino. Mantuvo lejos de generar peligro a los atacantes del Real Betis.

Felipe (7): el zaguero hizo un partido similar al de Savic. Muy seguro en el centro de la defensa.

Mario Hermoso (5): luces y sombras. Su partido en defensa fue negativo, sufrió y no pudo con Fekir. Sin embargo, en ataque fue notable. Asistió a Llorente en el gol.

Maros Llorente (9): fue de los mejores del partido. Actuó en banda derecha, pero con libertad para moverse por el césped. Marcó el primer gol del partido.

Torreira (4): partido complicado para el uruguayo. El Real Betis tocó el balón de un lado a otro del centro del campo. Torreira no fue capaz de cortar su juego.

Koke (6): se sintió más cómodo en la segunda mitad, cuando encontró jugadores que accedían a sus balones al espacio y pudo tener algo de dominio del esférico.

Lemar (2): el francés no aporta nada a los colchoneros. El futbolista perdió todos los retos en velocidad, no desbordó, no creó juego ni generó peligro. Sustituido al descanso.

Correa (5): partido desapercibido del argentino. Intercambió posiciones con Marcos Llorente. Algún detalle de calidad, pero no fue decisivo.

Luis Suárez (7): el gol en el descuento fue un premio merecido. Buscó el tanto desde el principio del partido. Falló un par de ocasiones claras.

Cambios

Herrera (7): el mexicano aportó músculo y corte en el centro. Frenó la fluidez rápida de los verdiblancos.

Carrasco (7): el belga salió en el descanso. Velocidad y desborde, fue la pesadilla de la defensa verdiblanca. Provocó la expulsión de Montoya. Tuvo que salir lesionado en el minuto 80.

João Félix (6): algún destello de calidad para lanzar a los extremos. Sorprendió su suplencia.

Vitolo (S.C.):

Renan Lod (7)i: asistió a Luis Suárez en el segundo gol. Tuvo pocos minutos, pero los aprovechó y generó peligro por su banda.