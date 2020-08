10 cosas que vimos en el Cosquín Rock Online

1- El show 61 de Ciro en el Luna Park: el primero sin público

Ver fotos

Andrés Ciro Martínez estuvo muchas veces en el escenario del Luna Park, tanto con Los Piojos como con Ciro y los Persas, pero nunca como sucedió el sábado en el cierre del Día 1 del Cosquín Rock Online, sin personas saltando y haciendo pogo en un campo lleno. Pese a eso, con los Persas entregó la mejor presentación de la jornada, entendiendo cómo agregar valor a esta experiencia atípica. "Les recomendamos ir a la 360°. Es esta, muy hermosa", dijo el cantante para que sus seguidores vayan a la opción VR, que permitía desplazarse por el stage con una vista panorámica: los músicos se pusieron en ronda alrededor de la cámara y cuando tocaron los primeros acordes de "Ruleta" de Los Piojos, en el suelo aparecieron proyecciones 3D de fichas de casino y tragamonedas. Después siguió "Tan Solo" con Ciro caminando por el campo vacío del Luna Park y la clásica lectura de banderas, que esta vez aparecieron en la pantalla gigante gracias a las fotos y videos que les mandaron sus seguidores.

2- Shows con problemas en la transmisión vía streaming

Entre las fallas de origen y los problemas de conectividad de los usuarios -la cifra oficial es de 170.000 personas-, la experiencia de ver el Cosquín Rock Online no fue impecable. El sábado, los shows de A.N.I.M.A.L., Los Tipitos y Attaque 77, que tocaron en vivo desde el Teatro Vorterix, no se pudieron ver completos (el productor José Palazzo dijo que fue por "pequeños inconvenientes técnicos" y reprogramó la transmisión de cada uno para el final de la jornada 2). En otros sets hubo problemas de sonido -Los Cafres desde La Trastienda-, cortes abruptos de las presentaciones como pasó en Julieta Venegas (Día 1) y Ratones Paranoicos y Airbag (Día 2) o no estuvieron todas las cámaras disponibles. En el chat general que tenía la plataforma del Cosquín Rock, el público no tardó mucho en expresar su enojo.

3- Los monólogos de los músicos

Ante la falta de público en los shows, como lo estipula el protocolo que permite las presentaciones en vivo en tiempos de Covid-19, los artistas tuvieron que ingeniárselas para entretener a los espectadores que estaban mirando el festival desde sus casas, sin recibir ningún tipo de feedback. Esta extraña "nueva normalidad" de los recitales generó varios soliloquios:"No puedo escucharlos, pero me pregunto cómo la estarán pasando", dijo Malena Villa en la apertura del festival; "Otro, otro", exclamó Vicentico en broma, como si fuera un fan que le pedía otra canción; "¿Cómo llegué a sus casas? ¿Pagaron el Wi-Fi?, preguntaba Ciro en el cierre del Día 1 en el Luna Park, mientras tocaba "Me gusta" con Los Persas.

4 - La unión virtual de Eruca Sativa

Ver fotos

Leer más