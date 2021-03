10 selecciones importantes que se perdieron un Mundial

La primera jornada europea de los partidos clasificatorios al Mundial ha dado algunos zarpazos inesperados. Selecciones como España, Francia, Croacia o Países Bajos no consiguieron los tres puntos. Para todas ellas, no conseguir la clasificación sería un fracaso mayúsculo. Un fracaso por el que muchas ya han pasado. Repasamos grandes selecciones que quedaron fuera de Mundiales.

10. Italia

Italia no se clasificó al último Mundial | AFP Contributor/Getty Images

El año 2018 fue una debacle en el fútbol italiano. Tocaron fondo. Los Azzurri no se clasificaron al Mundial de Rusia. La primera vez en toda la historia que Italia no participó en la Copa del Mundo. Temblaron los cimientos del fútbol. Casualidad o no, desde aquella fatídica fecha el fútbol italiano ha empezado a crecer.

9. Holanda

Holanda | AFP Contributor/Getty Images

Hablar de fútbol en Europa es hablar de Holanda, ahora Países Bajos. Hablaremos de las no clasificaciones a los Mundiales a partir de la era Cruyff. La Naranja Mecánica no se clasificó a España '82, a México 86, a Corea y Japón 2008 y a Rusia '18. Mucho más habitual de lo que se espera de una selección de la talla neerlandesa.

8. Uruguay

Uruguay | Mark Nolan/Getty Images

Uruguay es la primera ganadora de un Mundial de la historia y la protagonista del Maracanazo, ¿qué más se necesita para ser grande? Sin embargo, tienen manchas en su historial. Los charrúas no se clasificaron a Suecia '58, Estados Unidos '94, Francia '98 ni Alemania 2006.

7. España

EfemerideRMCF 1974

Djazic y Amancio se saludan al comienzo del partido de desempate jugado en Frankfurt entre España y Yugoslavia, valedero para el Mundial de Alemania 74. España caerá derrotada 1-0 con un gol Katalinski. pic.twitter.com/wvkPHGypzi — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) February 13, 2018

España siempre ha jugado un Mundial en democracia, no fue así en la dictadura, cuando el combinado internacional no estuvo en cuatro Mundiales. Los primeros fracasos llegaron en Suiza'54 y Suecia '58. El último de estos dos llegó en pleno dominio europeo del Real Madrid. Los dos siguientes coincidieron con los últimos años de la dictadura: México '70 y RF Alemania '74.

6. Inglaterra

Inglaterra | Chris Cole/Getty Images

¿Pueden los creadores del fútbol quedarse fuera de un Mundial? Pueden quedarse fuera de, como mínimo, de tres. Los ingleses no estuvieron ni en Alemania Federal '74 ni en Argentina '78. Tampoco en Estados Unidos '94.

5. Argentina

1970. ARGENTINA SIN MUNDIAL, PERÚ ESCRIBIÓ EL EPITAFIO. “Pienso que de este asunto no habría que escribir nada. Porque yo puedo trabajar de crítico, pero antes soy argentino”. Igualmente Ardizzone tuvo que hacer la crónica de la catástrofe en 1970. https://t.co/he321T8NRp pic.twitter.com/2Lr8hkMIxx — El Gráfico (@elgraficoweb) May 18, 2018

Argentina solo ha fallado una vez al Mundial. La albiceleste, con más o menos suerte, se ha clasificado casi siempre a la competición global y la ha conquistado dos meses. Sin embargo, no estuvo en el Mundial 1970 tras caer contra Perú. Ilustramos su pase con una crónica de El Gráfico.

4. Francia

Francia | -/Getty Images

Francia ganó en 2018 su segundo Mundial; es la actual campeona del mundo. Sin embargo, no siempre fueron días felices para les bleus. Los galos no se clasificaron a estos Mundiales: Brasil '50, Chile '62, México '70, RF Alemania '74, Italia '90 y Estados Unidos '94.

3. Bélgica

Bélgica | Tim de Waele/Getty Images

Bélgica es la eterna promesa. Empiezan cada Mundial como candidatos, pero, como mucho, alcanzan las semifinales y ya es un éxito histórico. No hace demasiado tiempo, ni tan siquiera se clasificaban. De hecho, no estuvieron ni en Sudáfrica 2010 ni en Alemania 2006. Tampoco en RF Alemania '74, Argentina '78, Suecia '58, Chile '62 ni Inglaterra '66.

2. Portugal

Portugal | Phil Cole/Getty Images

Si miramos al pasado, Portugal no es nadie. Los lusos se han perdido más mundiales de los que han disputado. Hasta el Mundial de Corea y Japón 2002, los lusos solo estuvieron en Inglaterra '66 (quedaron terceros) y en México '86.

1. Suecia

Suecia | Martin Rose/Getty Images

Suecia es la décima selecciones que más partidos ha disputado en un Mundial. Los del norte de Europea, sin embargo, no han estado en Suiza'54, Chile '62, Inglaterra '66, España '82, México '86, Francia '98, Sudáfrica 2010 ni Brasil 2014.