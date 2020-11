Las 10 mejores hinchadas del mundo

El público no puede entrar a los estadios y vemos cada partido con una lágrima en los ojos. Las personas no inundan las gradas, las mareas no se mueven con cada jugada de peligro, el ambiente no está repleto de cánticos y de emoción y los goles no son estallidos de felicidad o silencios desoladores. Hoy más que nunca, las hinchadas son necesarias y han puesto sobre la mesa su valor.

Es imposible escoger a una sola afición. Cada una tiene sus aspectos positivos y negativos, sus historias y su fidelidad. En este artículo intentamos recoger diez de las más famosas por aspectos que dignifican a las hinchadas:

10. Peñarol de Montevideo

Ver fotos La afición de Peñarol | PABLO PORCIUNCULA BRUNE/Getty Images Más

El Club Atlético Peñarol de Montevideo es todo un clásico del fútbol sudamericano y campeonísimo del uruguayo. Los carboneros convierten cada partido en una fiesta y pelean con Nacional por ser el club con más aficionados del país.



Nosotros nos hemos decantado por Peñarol porque en sus gradas podemos ver la bandera más grande del planeta.

9. Ajax

Ver fotos La hinchada del Ajax celebra una victoria | Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Más

Hace dos temporadas el Ajax dio la campanada al llegar a la semifinal de la Champions League. Cada partido de los de Ámsterdam era un espectáculo por lo que sucedía dentro y fuera de los terrenos de juego. Muchos vídeos de su hinchada, todos animando y felices con su equipo, se hicieron virales por la pasión y la coordinación.



La hinchada del Ajax es la propia de un gran club, en este caso, del más laureado de Holanda. Los capitalinos acumulan a muchos fanáticos de fútbol del país.



No podemos hablar de esta hinchada sin obviar su relación con los judíos. El club, históricamente, ha estado relacionado con ellos y en su estadio se puede contemplar la estrella de David. Es habitual contemplar banderas de Israel entre sus aficionados.

8. Sevilla

Ver fotos Tifo de Biris Norte, ultras del Sevilla | Getty Images/Getty Images Más

