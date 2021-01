Tomás Boy asevera que el Mazatlán debe aprender a manejar los partidos

Mazatlán (México), 29 ene (EFE).- Tomás Boy, entrenador del Mazatlán FC del fútbol mexicano, afirmó este viernes luego de que su equipo venció 1-0 al Pachuca, que sus dirigidos deben manejar mejor los partidos para no sufrir.

"Me gustaría no sufrir tanto, porque hoy sufrimos mucho hacia el final del juego. Debemos aprender a no hacerlo, mejorar a la hora de manejar la ventaja y ser más contundentes", confesó el técnico mexicano al final de la fecha cuatro del Clausura 2021.

Mazatlán se acomodó mejor en el primer lapso del duelo ante Pachuca, dominó, tuvo llegada e hizo el 1-0 a un minuto del descanso por medio del venezolano Fernando Aristiguieta. En el segundo tiempo Pachuca intentó reaccionar, pero no tuvo puntería para empatar.

El estratega detalló el desempeño de su equipo y destacó el rendimiento que tuvieron en el primer lapso.

"Fue un partido de dos versiones, en el primer tiempo trabajamos correctamente aunque hicimos el gol un poco tarde porque creo que podríamos habernos ido al descanso con más ventaja, pero no concretamos", explicó el timonel.

Boy reconoció que en el complemento fueron superados por Pachuca que estuvo cerca de empatarles.

"En el segundo tiempo también tuvimos oportunidad para ampliar el marcador, no la metimos y Pachuca reaccionó, nos empujó hacia nuestra portería y tuvieron algunas oportunidades, por eso digo que debemos manejar mejor los juegos para no sufrir", reiteró.

Tomás Boy, 69 años, el más veterano entre los 18 estrategas que dirigen en la liga mexicana, señaló que tiene que trabajar con sus dirigidos para ser más consistentes.

"Me voy contento con mi equipo. Tenemos posesión del balón, buena movilidad, y creo que podemos ser más constantes, aunque aún somos víctimas de errores colectivos en la última zona, algo que tenemos que mejorar".

Con la victoria, Mazatlán llegó a siete unidades y se colocó en el cuarto puesto del torneo. El equipo dirigido por Tomás Boy suma dos triunfos, un empate y una derrota.

En la fecha cinco del Clausura 2021, Mazatlán visitará al Toluca el domingo 7 de febrero.

(c) Agencia EFE