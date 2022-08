Nadie lo notó: el llamativo error en el penúltimo capítulo de Better Call Saul que fue admitido por uno de los autores

El penúltimo episodio de la sexta y última temporada de Better Call Saul tiene un error de guión que confesó el propio creador de la serie - Créditos: @IMDB

Better Call Saul está a un solo capítulo de llegar a su final. La serie, que es un spin-off de la legendaria Breaking Bad y que narra las andanzas del particular abogado penal Saúl Goodman, interpretado por Bob Odenkirk, estrenó hace pocos días el penúltimo episodio de su sexta y última temporada, que en la Argentina puede verse en Netflix. Pero más allá del furor y la expectativa que despierta entre los fanáticos el cierre de la historia, uno de los creadores de esta ficción no quedó del todo conforme con el mencionado capítulo, ya que reveló que cometió un error en el guión del espisodio.

Quien lamentó haber dejado un detalle equivocado en el capítulo 12 de la temporada seis de Better Call Saúl fue nada menos que uno de los coautores de la realización, Vince Gilligan, que al confesar su yerro, admitió: “La fastidié”.

El 8 de agosto pasado se estrenó en la cadena estadounidense AMC el penúlitimo capítulo de la saga del astuto -y un tanto embustero- letrado de Albuquerque. En su idioma original, este episodio, que está rodado en su mayor parte en blanco y negro, se tituló Waterworks, mientras que en Netflix argentina, donde ya se puede ver, su nombre fue Riego de lágrimas. Se trata de la previa del final de la temporada que se estrenará en Netflix el 16 de agosto y que, al ser también el desenlace de toda la historia, promete dejar a los espectadores con la boca abierta.

En Wateworks, Saúl Goodman se encuentra afincado en Omaha, Nebraska donde, por cuestiones relacionadas con su trabajo -siempre complicado y riesgoso- se cambió el nombre al de Gene Takavic. En un momento, sobre la segunda mitad de este episodio, el protagonista de Better Call Saúl recibe el llamado telefónico de Jeff (Pat Healy), un excéntrico taxista que conoce la identidad real del abogado. En esa escena es donde se produce el error que ahora le quita el sueño a Gilligan, ideólogo de la serie junto a Peter Gould.

“En este último episodio, con el que estoy muy satisfecho y que fue un esfuerzo grupal al igual que todos, me di cuenta de que Gene (Oderkink), al final del último acto, debería haber estado hablando con Jeff en su auricular Bluetooh”, confesó Gilligan en una gira de prensa virtual que realizó para la Asociación de Críticos de la Televisión, y que fue publicada por el sitio TV Line.

En la escena en que Gene (la nueva identidad de Saul) habla por teléfono con Jeff es donde Vince Gilligan, coautor de la serie, lamenta haber cometido un error - Créditos: @IMDB

El autor contó que ese detalle, que parece mínimo, fue significativo para él porque “habíamos señalado en el episodio anterior que él había vuelto a ser Saúl con el auricular”. Más adelante, y sin medias tintas, el cocreador de la serie, exclamó sobre su falla: “La fastidié con eso cuando escribí el episodio”.

En el mismo sentido, Gilligan, que fue también el creador de Breaking Bad, admitió una anomalía en la confección de los protagonistas de esa serie, relacionada, básicamente, con la dentadura de uno de los protagonistas, el joven Jesse Pinkman, que interpretó Aaron Paul. “Los dientes de Aaron Paul eran demasiado perfectos. A este pobre tipo lo acaban de patear una y otra vez, en cuanto a la historia, y también fumaba mucha metanfetamina y sus dientes eran perfectos como los de Cary Grant”, confesó el autor y guionista de la serie.

Bob Odenkink interpretó al abogado Saul Goodman en Breaking Bad y en su spin-off, Better Call Saul, que finalizará este mes de agosto

Saúl Goodman apareció por primera vez en Breaking Bad como el abogado de los protagonistas, Walter White (Bryan Cranston) y el mencionado Jesse Pinkman. El brillante letrado fue tan carismático y determinante en su intervención en la historia del profesor de química que se convierte en capo del narcotráfico, que su personaje mereció tener una realización propia.

Así surgió este spin-off de Breaking Bad llamado Better Call Saúl, que se convirtió en una de las producción con vida propia, y una de las más aclamadas de los últimos tiempos. La historia nace antes de lo que se narra en Breaking Bad, pero muchos personajes se repiten y hay, incluso un episodio trascendente en que ambas ficciones se entrecruzan. Se trata del capítulo 11 de la última temporada.