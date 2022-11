Noches, anécdotas y muchos nombres famosos: así será Coppola, el representante, la serie que recrea la vida del manager de Diego Maradona

Noches, anécdotas y nombres famosos: así será Coppola, el representante, la serie que recrea la vida del manager de Diego Maradona - Créditos: @GEMELOS

Semana sexta de rodaje; locación: Edelweiss. Guillermo Coppola cuenta una de sus tantas anécdotas mientras cena junto a un grupo de empresarios y su secretaria italiana, Domenica, la única mujer de la mesa. Su imagen jovial, su vestuario retro y su hábito de fumar un cigarrillo tras otro inmediatamente nos remotan a mediados de la década del ‘80, época en la que su faceta como el manager del mejor futbolista de la historia se encontraba en su máximo esplendor .

Los manteles cuadrillé de las mesas, la vajilla y la decoración del lugar, además de las palabras en italiano que se cuelan cada tanto en su extenso monólogo, nos transportan a Napolés, esa ciudad donde Diego Maradona trazó gran parte de su carrera futbolística. “¡Corten!”, grita el director pidiendo que se vuelva a repetir la toma una vez más. Esta escena es parte de Coppola, el representante, una serie inspirada en la vida del manager más popular que tuvo “El Diez” y que, gracias a su carisma y algunas mujeres famosas que pasaron por su vida, se convirtió en una figura con peso propio. “Sé que he tenido un recorrido y una vida interesante”, le dice Guillermo Coppola a LA NACION mientras a unos metros se vuelve a reanudar la escena.

“Sé que he tenido un recorrido y una vida interesante”, admite Guillermo Coppola

Parte de esa vida llena de altibajos -pero muy rica por donde se la mire- es la que se verá a lo largo de seis episodios de 45 minutos cada uno, que llevarán entre diez y once semanas de rodaje y se grabaran en locaciones reales de Buenos Aires y Nápoles. “Empezamos hace seis semanas a rodar, faltan cuatro o cinco más y después nos vamos tres días a filmar a Europa. Esta escena que acaban de ver es del primer capítulo y transcurre durante los años de Nápoles”, cuenta Juan Minujín, el encargado de meterse en la piel de este emblemático personaje.

Producida por Pampa Films, escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez y bajo la dirección de Ariel Winograd (quien también se desempeña como showrunner), esta comedia -que podrá verse por la pantalla de Star+ recién en 2024- promete captar el espíritu de una década como fue la de los 90 y mostrará cómo este personaje intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado . Una apuesta que, sin dudas, apelará a la nostalgia de quienes vivieron esa época e invitará a las nuevas generaciones a descubrir aquellos años y, sobre todo, a sus personajes más icónicos.

Magia y absurdo

En una época donde las biopics están de moda, no sorprende que una figura como Guillermo Coppola se sume a esta tendencia. Tampoco sorprende que su historia de vida haya llamado la atención de varias productoras que quisieron recrearla en el mundo del streaming. “ Hace 62 años que trabajo y la gente me demuestra su cariño permanentemente. Siento que faltaba esto; la gente me lo pedía. La gente y otras productoras como Paramount, Kuarzo y Netflix. Y llegó en un momento especialísimo, el mejor ”, dice el empresario deportivo sobre qué lo llevó a tener su propia serie.

Tras el aluvión de propuestas, finalmente Coppola se decidió por Star+, que con el respaldo de Disney y la puesta de Ariel Winograd, “pusieron toda la carne al asador”. “Ni hablar de Juan, que es más Coppola que yo”, bromea en referencia al actor elegido para encarnarlo. Y tiene razón. El parecido físico y el modo de hablar logrado por Minujín por momentos nos hacen olvidar que no es el propio Coppola quien está en pantalla.

Mery del Cerro (Karina Rabolini), María Campos (Susana Giménez) y Federico Baron (Daniel Scioli) en Coppola, el representante - Créditos: @GEMELOS

“Teníamos varios nombres (entre ellos el de Leonardo Sbaraglia) pero nos decidimos por Juan porque ya en las primeras pruebas con Photoshop era igual. El parecido es impresionante. De hecho, en una de las tantas pruebas que hicimos le pusimos una nariz y una pera y al toque fue: ‘Che sáquenle todo, solo déjenle la peluca’”, relata Winograd, mientras aclara que, si bien nunca había trabajado con el actor, la química fue inmediata.

Minujín coincide con el director y enseguida explica qué fue lo que lo llevó a aceptar este nuevo desafío en su carrera. “Guillermo tiene una vida con cambios dramáticos bien pronunciados así que es muy interesante interpretarlo. Además, está buenísimo poder contar con él y tener las anécdotas de primera mano”, cuenta el actor, que reconoce que tener al propio representado en el set a veces puede resultar una presión pero en este caso ocurre todo lo contrario. “ Tal vez con otra persona sería más intimidante, pero Guillermo es muy abierto. Es un tipo muy carismático, muy anfitrión, muy encantador en el sentido de que captura tu atención, es muy magnético. Lo primero que quiere es que te sientas bien, cómodo, confiado así que en ese sentido entablamos una muy buena relación de entrada ”, revela.

Guillermo Coppola en el set de la serie sobre su vida - Créditos: @GEMELOS

Tras asegurar que sus charlas con “Guillote” fueron de gran ayuda a la hora de componer este papel, Minujín advierte que también se basó en todo el material de archivo que hay de la época. Respecto a la caracterización física, el actor todos los días llega una hora y media antes al set para entregarse a la magia del departamento de maquillaje. “El trabajo de Loli y Marcos es tremendo. Hay varias pelucas para cada época”, señala mientras el showrunner confirma que habrá un salto en el tiempo en la serie. “Hay un flashback al pasado y ahí Guillermo es interpretado por otro actor (Santiago Bande) que, a propósito, después de esto yo quiero hacer la sitcom del joven Coppola”, bromea Winograd dando a entender que ninguna parte de la vida del manager tiene desperdicio.

No sólo el parecido físico que ha logrado Minujín es sorprendente sino también sus gestos, sus movimientos corporales y la manera de hablar tan característica de “Guillote”. “ Ensayamos mucho. Miré mucho material de él para sacarlo y después me encontré con él muchas veces para tratar de absorber. Igual no deja de ser una representación, no es una imitación” , advierte el protagonista de El Marginal que también ha tenido que incluir el hábito del cigarrillo para hacer aún más verídica esta composición.

Lo cierto es que, mientras transcurre el rodaje, por momentos nos olvidamos de que ese que está ahí contando una y otra vez la misma anécdota no es el verdadero Coppola. Y todo se confunde aún más cuando el verdadero aparece en escena a través de un cameo. “ Nos pareció buenísimo que Guillermo aparezca aunque sea una vez, casi como un juego. Hay algo muy lúdico en el mundo Coppola donde hay cosas mágicas y absurdas así que todo el tiempo van surgiendo ideas ”, dice el reconocido cineasta.

Coppola (Juan Minujín) junto a Doménica (Anna Favella), su asistente italiana - Créditos: @GEMELOS

Quien también se hizo un huequito entre toma y toma para charlar con LA NACION fue Anna Favella, la actriz italiana que se hizo conocida por interpretar a la madre de Luis Miguel en la serie de Netflix. Bajo el rol de Domenica, la actriz encarna a la secretaria de Coppola durante sus años en Nápoles. “Domenica es una chica napolitana, siempre está dispuesta a disfrutar de la vida, fuma y toma a la par de los hombres, y está en medio de Coppola y de Maradona en el momento de mayor éxito”, cuenta Favella sobre este personaje que, si bien existió, en la serie adopta un nombre ficcional.

Mientras asegura que este papel es “totalmente distinto” a todo lo que viene haciendo, la actriz confiesa que le encantaría conocer a la verdadera Domenica. “Todavía vive en Nápoles, puede ser que la conozca porque cuando hago un personaje real me encanta encontrarme personalmente. Tengo una curiosidad... Hoy por ejemplo conocí al verdadero Coppola”, revela entusiasmada.

Y si bien al vivir en Italia conocía el nombre de Guillermo como representante de Maradona, fue a través de los guiones y de mucho material que encontró en YouTube que pudo familiarizarse aún más con la historia. “ Lo conocía como representante de Maradona pero no conocía sus anécdotas o todo lo que me enteré después de su vida. De Maradona sabía más porque allá es una star. De esos genios con un talento que no se encuentran seguido ”, señala la actriz que nació en un pueblito cerca de Roma.

El elenco se completa con Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González), Joaquín Ferreira (Poli Armentano), Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), Alan Sabbagh (Mariano), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr.), Mayte Rodriguez (Sophie), María Campos (Susana Giménez), Federico Barón (Daniel Scioli), María del Cerro (Karina Rabolini), Santiago Bande (Guillermo Coppola joven), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Teté Coustarot (presentadora), Diego Pérez, Nicolás Mateo (Cuneo Libarona), Roxana Randón (Ana, la madre de Guillermo Coppola) y Fabián Arenillas (Néstor Ibarra).

El rey de las anécdotas

Si bien la vida de Guillermo Coppola siempre fue muy intensa, esta serie abordará solo una parte de ella; la que va desde mediados de la década del 80 hasta los 2000 aproximadamente. “ Guillermo es el personaje definitivo de la farándula y el jet set de los 90. Ha vivido una vida única, delirante, asombrosa, con momentos muy buenos y otros muy tristes. La idea es que sea una gran comedia de lo que era esta época cargada de excesos ”, explica Winograd. Y enseguida aclara que, a pesar de que muchos de los usos y costumbres de esa época hoy en día no son bien vistos, igual se verán en pantalla, ya que la idea “no es juzgar al personaje ni a sus hábitos”.

Juan Minujín (Guillermo Coppola) en Coppola, el representante

Tras aclarar que el recorte que se hará en la historia fue el resultado de un trabajo de más de dos años y medio con la productora y los guionistas, el director y showrunner reveló que cada capítulo narrará su historia a partir de una anécdota. “ Contaremos qué le pasa a un tipo que tiene todos los problemas por ser el representante del mejor jugador de la historia. Cada anécdota se desarrolla y te lleva a una historia. Son capítulos muy diferentes que están planteados como mini películas porque hay una búsqueda estética y narrativa distinta en cada uno, en cada encuadre, en cada modo de filmar ”, agrega sin querer spoilear demasiado.

La serie no sólo contará con varias referencias a otras series y películas populares sino que tendrá varios guiños a esa década tan particular en Argentina. “Hay un trabajo de Natalia, la directora de arte, que es espectacular. Antes de arrancar, me mostró una carpeta de 600 páginas con referencias a cada época, cada vestuario, cada anillo, cada auto”, comparte Minujín.

“Estamos filmando el capítulo uno y la referencia fue Casino, de Martin Scorsese. Hubo un trabajo previo tremendo donde primero se armo el mood de la serie”, acota Winograd mientras enumera las locaciones reales que se usaron hasta el momento: “Filmamos en El Cielo que ahora es Moscú, simulamos Mau Mau en otro boliche y también filmamos en la casa de Guillermo. Ahora se viene Nápoles, pero ahí va a ser todo exteriores”.

Escapando a las polémicas

“Esta es una serie buena onda, se respira buena energía. Acá no se busca el conflicto porque no es mi estilo”, dice Coppola. Y si las hay, “habrá que responder dando la cara, como hice siempre”, agrega sin preocuparse demasiado. Si bien son muchas las figuras famosas que se verán representadas en esta biopic, lo cierto es que tanto Coppola como la producción se encargó de pedir permiso y hablar con cada uno de los involucrados.

Juan Minujín (Guillermo Coppola) en Coppola, el representante. - Créditos: @GEMELOS

Tras contar que él mismo se encargó de hablar con amigos como Susana Giménez, Daniel Scioli y Karina Rabolini, el empresario reveló el único pedido que le hizo la diva de los teléfonos. “Susana me dijo: ‘Guille confío en vos. Sólo fijate quién me hace y como me visten”, contó al tiempo que desmintió que se haya negado a ser interpretada por la China Suárez.

A quien sí hubo que convencer fue a Yuyito González, su pareja en los 80 y madre de su hija Bárbara. “Fue todo muy light, muy relajado. Querés estar, estás; no querés estar, ningún problema. Yo al principio me preocupaba pero después pensaba: si no quieren estar se la pierden porque esta es una serie buena onda, es buena leche” , repitió quién finalmente logró que la exvedette de su consentimiento.

Tan confiado está de que esta serie no perjudicará a nadie que Coppola no leyó ni un solo guion. “ No leí casi nada. Uno no puede vivir la vida pensando que el otro te va a perjudicar, yo no la vivo así. Yo confío. Lo que más me gustó es que siempre se tuvo en mente consultar a quienes iban a aparecer en la serie. Lo que no hicieron conmigo en Maradona: Sueño Bendito. A mi me metieron como un villano . Se lo perdieron, porque por ahí hubiese sido mucho mejor mi cuento y mi relato ”, indicó quien finalmente decidió iniciar acciones legales contra la producción de Amazon Prime Video junto a Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna.

“Esta no es una serie que busca controversia, va por otro lado”, coincide Winograd mientras se niega a develar cómo será abordada la figura del astro del fútbol. “No se puede decir para no spoilear pero esta todo contado desde el punto de vista de Guillermo”, remata generando aún más expectativa.