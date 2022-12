No me extraña que Antena 3 haya guardado 'Tu cara me suena' para 2023

El comediante Manel Fuentes asiste a la presentación de la nueva temporada de 'Tu cara me suena' durante FestVal en Vitoria, España. 06 de septiembre de 2018. (Foto de BorjaB.Hojas/COOLMedia/NurPhoto vía Getty Images)

Por Miguel Ángel Pizarro.- Aunque se anunció con bombo y platillo quiénes serán los concursantes de la décima edición de Tu cara me suena, Antena 3 ha optado por guardar el talent-show hasta el año que viene. A pesar de que parecía un movimiento arriesgado, estos últimos meses nos han demostrado que no podía ser una decisión más inteligente, ya que, además, parece que la cadena de Atresmedia tiene una estrategia correcta respecto a sus grandes apuestas para el prime time.

Tu cara me suena es uno de los programas más estables en el prime time de Antena 3, al llevar produciéndose desde 2011. Es, junto con MasterChef y Supervivientes, uno de los formatos más veteranos de la televisión actual en general. Llamado inicialmente una especie de Lluvia de estrellas VIP, dado que ocho famosos debían imitar a grandes iconos de la canción, desde su primera edición, el talent-show demostró tener esencia propia.

Dado que la novena entrega tuvo un sólido share con una media del 21% de cuota frente al 19% de la octava edición, nos sorprendió que Antena 3 no estrenase a finales de septiembre o inicios de octubre la décima temporada, en la que participarán rostros como los de Anne Igartiburu, Josie o Alfred García, puesto que la cadena ha demostrado que está poniendo toda la carne en el asador. Sin embargo, los buenos datos de La Voz, imbatible en la noche de los viernes, así como una parrilla de prime time estable le ha permitido a Antena 3 dosificar con éxito sus concursos.

Antena 3 se ha erigido como la cadena de las series en abierto, los concursos, la actualidad y los talent-shows. Si hay algo que, justamente, no puede perder, son los formatos de prime time que tanto rédito le dan en audiencias. Desde que se hizo con La Voz, así como sus spin-offs La Voz Kids y La Voz Sénior, Atresmedia logró convertirse casi en la cadena de estos formatos, al contar también en su haber con Tu cara me suenao Mask Singer: Adivina quién canta.

En lugar de sobreexplotarlos ha optado por ir dividiéndolos por temporadas. Por ejemplo, durante la temporada estival se pudo ver La Voz Kids, la llegada del otoño trajo la versión con adultos y, muy posiblemente, sea en enero, tras las fiestas, cuando Antena 3 emita la décima edición de Tu cara me suena, dejando a Mask Singer, muy probablemente, para la temporada primaveral.

No es la primera vez que el canal de San Sebastián de los Reyes intenta esta estrategia, ya lo hizo con la octava edición, que se estrenó en enero de 2020. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 propició que Atresmedia tuviera que reorganizar todo su planning, retomando sus emisiones en otoño de ese año y provocando que su novena edición retomase el otoño como estreno.

Dado que las series turcas, Hermanos y Secretos de familia, triunfan los lunes, los martes y los domingos, respectivamente; Antena 3 hace bien en no querer arañar más audiencia programando otro talent-show el resto de la semana. Los miércoles, triunfa con Joaquín, el novato, quedando solo los jueves y los sábados dedicados al cine (aunque, como bien nos toca recordar, fueron los jueves con La esposa cuando Antena 3 sorprendió a inicios de temporada).

Con Telecinco sobreexplotando sus realities creo que Antena 3 ha hecho muy bien en dosificar sus talent-shows. Con uno a la semana, el público que consume televisión en abierto tiene suficiente, especialmente, si la competencia tiene otros formatos que le pueden hacer sombra, como el caso de La 1 con MasterChef Celebrity o la propia Telecinco con Got Talent y Mediafest Night Fever.

Dado que el público ya consume otros talents de cadenas ajenas, Antena 3 ha acertado de pleno con esa división por temporadas. El consumo televisivo ya no es el de antaño y es mejor dosificar los productos que sí siguen teniendo tirón. Con lo cual, no me extraña que Atresmedia haya decidido que Tu cara me suena, uno de sus formatos más emblemáticos, sea uno de los estrenos potentes del año que viene.

