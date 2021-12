VER HOY | New York Jets vs Jacksonville Jaguars | EN VIVO ONLINE | Pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver la Semana 16 de la NFL 2021

EN VIVO | ONLINE | ¡Sigue la National Football League! New York Jets se medirá ante Jacksonville Jaguars HOY, domingo 26 de diciembre, en el MetLife Stadium para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 16 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

New York Jets (3-11) se encuentra 4° en la AFC Este. En la Semana 15 se enfrentaron a Miami Dolphins (7-7) en el Estadio Sun Life, donde cayeron por 31 a 24. Zach Wilson completó 13 de 23 pases intentados (170 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

Por otra parte, Jacksonville Jaguars (2-12) se ubica 4° en la AFC Sur. En la Semana 15 se midieron ante Houston Texans (3-11) en el TIAA Bank Field, donde perdieron por 30 a 16. Trevor Lawrence completó 22 de 38 pases intentados (210 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximo domingo 02 de enero del 2021 se estará enfrentando New York Jets ante Tampa Bay Buccaneers por la Semana 17, mientras que Jacksonville Jaguars chocará frente a New England Patriots el mismo día.

New York Jets vs Jacksonville Jaguars: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 16 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 16 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 26 de diciembre en el MetLife Stadium a partir de las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 26 de diciembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

Lugar: MetLife Stadium.

Horario en el resto de países:

España: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 14:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12:00 horas.

New York Jets vs Jacksonville Jaguars: ¿Qué canal transmite la Semana 16 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 16 de la NFL 2021 entre New York Jets y Jacksonville Jaguars será transmitido en Estados Unidos a través de CBS. Por otra parte, en Latinoamérica lo pasarán por las distintas señales de ESPN, mediante el NFL Redzone..

New York Jets vs Jacksonville Jaguars: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 16 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a New York Jets, ya que cuenta con una cuota de -125. Por otro lado, la victoria de Jacksonville Jaguars cuenta con una cuota de +105.

Resultado Cuota New York Jets -125 Jacksonville Jaguars +105

