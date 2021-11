New York Giants vs Philadelphia Eagles: Pronóstico, horario, streaming y canal de TV para ver la Semana 12 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! New York Giants enfrentará a Philadelphia Eagles este domingo 28 de noviembre en el MetLife Stadium para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 12 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

New York Giants (7-3) se encuentra 4° en la NFC Este. En la Semana 11 se enfrentaron a Tampa Bay Buccaneers (7-3) en el Raymond James Stadium, donde perdieron por 30 a 10. Daniel Jones completó 23 de 38 pases intentados (167 yardas), lanzó un pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones.

Por otra parte, Philadelphia Eagles (5-6) se ubica 2° en la NFC Este. En la Semana 11 se midieron ante New Orleans Saints (5-5) en el Lincoln Financial Field, donde se impusieron por 40 a 29. Jalen Hurts completó 13 de 24 pases intentados (147 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximo domingo 05 de diciembre, por la Semana 13, New York Giants se medirá ante Miami Dolphins, mientras que Philadelphia Eagles chocará frente a New York Jets.

+ Dallas Cowboys y Las Vegas Raiders protagonizan pelea con dos expulsados en NFL 2021.

+ Dallas Cowboys y Las Vegas Raiders rompen récord de audiencia en la NFL.

New York Giants vs Philadelphia Eagles: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 12 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 12 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 28 de noviembre en el MetLife Stadium a partir de las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 28 de noviembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

Lugar: MetLife Stadium.

Horario en el resto de países:

España: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 14:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12:00 horas.

Continuar leyendo la historia

New York Giants vs Philadelphia Eagles: ¿Qué canal transmite la Semana 12 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 12 de la NFL 2021 entre New York Giants y Philadelphia Eagles será transmitido en Estados Unidos a través de FOX. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante las distintas señales de ESPN o por Star+.

New York Giants vs Philadelphia Eagles: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 12 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Philadelphia Eagles, ya que cuenta con una cuota de -190. Por otro lado, la victoria de New York Giants cuenta con una cuota de +160.

Resultado Cuota New York Giants +160 Philadelphia Eagles -190

+ San Francisco 49ers: Jimmy Garoppolo podría regresar para NFL 2022 por pedido de Kyle Shanahan.

+ Las Vegas Raiders acaba con récord negativo en Día de Acción de Gracias ante Dallas Cowboys por NFL 2021.

+ Super Bowl 2022: Snoop Dogg cree que Chargers y Rams se enfrentarán en la final de la NFL.