New World alcanza los 200 mil jugadores simultáneos en su beta

El nuevo MMO de Amazon, New World, alcanzó más de 200 mil jugadores simultáneos en su beta de Steam. Según SteamDB, el juego llegó a un pico de 200.856 usuarios a la vez, superando a otros títulos como GTA V y Apex Legends por momentos, y tomando el tercer lugar al momento de escribir la nota.

Cabe destacar que la beta es para aquellos que han pre-ordenado el juego, por lo que se trata de una gran cantidad de reservantes. Aún así, varios pudieron hacer la devolución del juego con tal de probarlo nada más, lo que no le quita mérito a la convocatoria del MMO.

Lista de juegos con más jugadores. Fuente: SteamDB

Amazon promete traer el MMO más grande de la temporada, compitiendo directamente con Sword of Legends Online y Crowfall. Por su parte, New World tiene sus problemas también. Según reportan varios usuarios de RTX 3090 y modelos similares, el juego causa daños severos en sus GPU, pero aún no hay nada dicho al respecto. Pese a esto, New World disfruta de un éxito envidiable.

La beta del juego terminará el próximo 2 de agosto, para ser lanzado más tarde el 31 del mismo mes.

