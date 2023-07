Netflix permitirá que agregues perfiles independientes a tu cuenta

¡Al público lo que pida! Netflix anunció recientemente la implementación de una nueva medida a su plataforma para beneficio de sus clientes, se trata de una modalidad que permitirá transferir el perfil de una cuenta existente a otra, manteniendo así tu historial sin necesidad de crear uno nuevo.

Luego del revuelo causado por el cambio de política en Netflix, en el cual se prohíbe el uso de cuentas compartidas entre individuos que no vivan en la misma casa, a menos que realicen el pago de una tarifa extra, varios clientes se quejaron diciendo que podrían perder el contenido que seguían o la lista de las producciones que deseaban ver.

Es por ello que el servicio de streaming líder a nivel mundial decidió implementar esta medida que estará disponible a partir de hoy, en la cual podrás trasladar tu perfil a otra cuenta de Netflix, evitando así la pérdida del contenido que estás disfrutando o las series y películas que aún te faltan por ver en tu lista.

Cabe destacar que esta medida no aplica a la regla mencionada anteriormente en donde no será posible el compartimiento de cuentas a personas que vivan en otro hogar si no pagan el costo extra asignado, ya que el agregar un nuevo perfil siempre debe ser bajo individuos que compartan un mismo techo.

