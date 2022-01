Nelson Castro apuntó contra los trolls macristas en su editorial de fin de año

Diego Spivacow/ AFV

En un duro editorial de fin de año, el periodista Nelson Castro apuntó -como usualmente lo hace- contra las políticas del gobierno nacional, pero también hubo un tiempo de críticas para Juntos por el Cambio (JxC) -espacio al que nombró como “no tan Juntos por el Cambio”-. Es que, según su visión, las dos fuerzas de mayor convocatoria en la Argentina “son iguales cuando se trata de defender el privilegio”. Y, entre esas palabras, dejó un mensaje para los supuestos trolls macristas, es decir, para esos usuarios de las redes sociales que publican comentarios controvertidos a favor de la oposición, en este caso.

Cuando desglosó su postura, primero abordó el tratamiento de Bienes Personales. La ausencia de los diputados Camila Crescimbeni, Álvaro González y Gabriela Brouwer De Koning a la sesión fue el eje de su malestar, por lo clave que hubiese sido la presencia de los legisladores, ya que finalmente el oficialismo aprobó la modificación por solo un voto.

Con la primera de ellos fue menos taxativo, porque estaba enferma de Covid-19, pero sí se quejó por el accionar de los otros dos diputados, que se encontraban fuera del país. “Ninguno se arrepintió y todos reconocieron que no tenían idea que iba a haber una sesión”, planteó Castro en TN. También cargó las tintas contra “una senadora panqueque”, en referencia con María Clara del Valle Vega, que entró al Congreso por JxC, pero le permitió alcanzar el quórum al Frente de Todos (FdT) en el Senado.

“Macri y algunos de los trolls de Pro se enojan conmigo”

Fue ahí cuando mencionó: “Efectivamente hay un problema de la clase dirigente, que abarca a todos. Cuando digo esto, el expresidente [Mauricio] Macri, se enoja. Me consta. Y algunos de los trolls de Pro se enojan conmigo y con algunos de los que decimos estas cosas”.

Entonces, tanto a los trolls como al exmandatario, les dijo: “Cuando uno se enoja para rebatir un argumento es porque no tiene razón. Esta semana ha demostrado que la oposición que se presenta como ‘los probos’ no tiene esa condición. Tiene muchos reprobos”.

Incluso, les dijo a los legisladores cambiemitas que la población no votó a esa fuerza política “porque está enamorada de JxC”, sino que “buscaron equilibrio político” y que dijeron “no quiero más este kirchnerismo corrupto, que tiene un presidente [por Alberto Fernández] mentiroso, que nos engañó y que quiere quedarse en el poder y la impunidad”.

En ese sentido, agregó: “Todos los diputados van a tener que ir, porque el oficialismo sino tiene el quorum. No es que quedó un desconocimiento y los de la oposición dicen ‘tenemos 40 diputados de más, nos vamos’. Están justos. El compromiso que la gente espera que tomen es ‘vamos a estar en todas’. Hay una o dos por mes, no más”.

Asimismo, señaló que en JxC “se pelean por el poder como si fueran a ser presidentes” y, al respecto, les recomendó: “Nadie puede festejar nada que no hayan ganado. Y ganaron esto. Abóquense a lo que hicieron”.

La reelección de los intendentes: con críticas a Vidal y a Macri

El periodista y médico también estuvo en desacuerdo con el acompañamiento de parte de la oposición a la iniciativa que aprobó la Legislatura bonaerense, por la cual 90 intendentes de la provincia de Buenos Aires quedaron habilitados para ir por la reelección, algo a lo que estaban impedidos por una ley sancionada durante la administración de María Eugenia Vidal y que había sido apoyada también por el Frente Renovador, de Sergio Massa.

“A la hora de defender el privilegio del poder no solo estuvieron los barones del kirchnerismo, con los que Alberto Fernández tiene una deuda porque evitaron que la derrota en la Provincia sea mayor, también aparecieron los barones de JxC, que no tuvieron ninguna diferencia con los kirchneristas. ¿Vieron? Iguales. Cuando se trata de defender el privilegio del poder son todos iguales. Se enojan, pero ahí están los hechos”, sostuvo Castro.

Además, habló de una actitud “penosa” de Macri y de Vidal, por manifestarse en contra de lo que había sucedido una vez que la Legislatura ya había sancionado esta modificación. “No hablaron antes. Y hablaron tibiamente. No hicieron mucho para evitarlo. Cuando quieren hacer cosas, hacen. Levantan el teléfono. Pero no lo hicieron. Conclusión: a la hora de defender los privilegios del poder, en el Frente de Todos contra todos y en no tan Juntos por el Cambio no hay diferencias, estaban todos felices, ‘nos quedamos todos’. ¿Dónde está la promesa republicana?”, se preguntó.

En base a ello, dijo que la dirigencia política “no puede enfrentar los graves problemas de la Argentina”, como el 40% de pobreza, ya que la entendió como “muy atada a los privilegios del poder”.

Y también se refirió como un hecho “muy grave” lo que se ve en el material que difundió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -y que motivó una denuncia- donde está el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, en una reunión con espías, políticos y empresarios, y dialogaría sobre complicar adrede la situación judicial del sindicalista de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina. “Usted tiene que combatir el delito con la ley, no con la ilegalidad, es la exigencia de la democracia”, le dijo Castro al exfuncionario vidalista.

“Estamos frente a esta situación: una oposición absolutamente peleada, viendo cómo se disputa parte del poder; y un gobierno con los problemas de este gobierno de Alberto Fernández”, dijo el periodista, que criticó el manejo de la pandemia; el modo de comunicar de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la gestión por la deuda del ministro de Economía, Martín Guzmán; y la “búsqueda de la impunidad” de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Esta es la realidad con la cual comenzamos el año, ojalá cuando lo terminemos podamos encontrarnos con una realidad distinta”, deseó.