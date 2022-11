Nathy Peluso llegó a Buenos Aires: sus paseos por las calles porteñas y el sentido mensaje que les envió a sus fans

Nathy Peluso se presentará en el Movistar Arena el 17 y 18 de noviembre - Créditos: @instagram @nathypeluso

Tras pasar años instalada en el exterior, y luego de una gira que la llevó a recorrer diversos rincones del mundo, Nathy Peluso finalmente aterrizó en su país natal junto con el Calambre Tour 2022. A horas de subirse al escenario del Movistar Arena para entonar sus temas acompañada por miles de fans, la artista se dispuso a recorrer las calles porteñas y le dedicó un sentido mensaje a sus 5 millones de seguidores de Instagram.

Para Nathy Peluso lejos quedaron los tiempos en los que compartía su música en la calle, en los bares y en los que intentaba dar a conocer su arte a través de poemas a pedido. Ahora, su vida son los escenarios, las giras internacionales, los eventos de premiaciones y los estudios de grabación.

Nathy Peluso regresó a la Argentina - Créditos: @Instagram @Nathypeluso

Tras lograr abrirse camino en la escena musical con sus primeros EP - Esmeralda y La Sandunguera- y de demostrar que no era “una cantante más” con el revolucionario tema “Corashe”, la joven nacida en Luján comenzó a pisar fuerte dentro de la industria.

Ahora, ya instalada en el podio de las artistas latinas del momento y luego de arrasar con su primer álbum de estudio (Calambre, con el que ganó un Latin Grammy), volvió nuevamente a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena el 17 y 18 de noviembre con localidades agotadas.

Un par de horas antes de pisar las tablas, la intérprete de “Sana Sana” decidió recorrer el barrio porteño de Palermo y se dio un gusto bien argentino al visitar Don Julio, una parrilla emblemática de la zona.

El meñu bien argentino que eligió Nathy Peluso tras su llegada al país - Créditos: @Instagram @Nathypeluso

Poco después, y ya finalizado el ensayo previo a los grandes espectáculos, decidió enviarle una dedicatoria a sus miles de fans. Junto a una serie de fotos en donde posó con el micrófono en mano, sentada en la parte trasera de un auto y ubicada en el taburete de la batería, escribió: “Ya llegué Buenos Aires para dos de los shows más importantes de mi vida. Dos Movistar Arena sold out, no tengo palabras”.

Y continuó: “Qué emoción volver, gracias por tanto amor y este recibimiento, ustedes me dicen cosas tan profundas. He leído sus cartas y se me caen lagrimitas porque soñé tanto este momento. Estoy ansiosa. Les comparto fotos del ensayo de hoy y de la energía hermosa que nos acompaña siempre a este equipo melómano y delirante. Les amo”. La publicación superó los 145 mil Me Gusta.

El sentido mensaje de Nathy Peluso hacia sus fans - Créditos: @Instagram @Nathypeluso

Con este gesto, la cantante le puso un punto final a las tensiones que se generaron con el público local un par de meses atrás cuando aseguró en una entrevista que “se siente española”.

“Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... todo es español”, explicó quien vive en el viejo continente desde los nueve años.

Aunque sus declaraciones le ganaron las críticas de muchos compatriotas, el furor que generó su regreso al país dejó en evidencia que, por lo menos, algunos de ellos decidieron hacer borrón y cuenta nueva.