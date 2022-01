Fotógrafo en Francia cae en la calle y muere congelado porque nadie se para a ayudarlo

Foto archivo: Getty Images

El fotógrafo profesional René Robert, de 84 años, salió a dar un paseo el 18 de enero luego de haber cenado en un restaurante de la calle Turbigo, en París, Francia. Alrededor de las 21 horas se cayó en la calle y ahí permaneció, tirado sobre la acera sin que nadie le brindara ayuda.

Cerca de las 06:30 horas llegó la ayuda de parte de la persona menos esperada, pues fue un indigente quien se acercó a ver cómo estaba y pidió apoyo para llamar a una ambulancia, sin embargo, era demasiado tarde.

Medios locales señalan que cuando René Robert llegó al hospital Cochin, aún estaba con vida, sin embargo, fue imposible reanimarlo. El fotógrafo tenía varias heridas en la cabeza y debido a las bajas temperaturas presentaba un cuadro de hipotermia severa. Más tarde murió.

El periodista Michel Mompontet, amigó de René, manifestó su molestia por lo ocurrido con un mensaje en su cuenta de Twitter: “asesinado por la indiferencia. Esta noche mi homenaje al fotógrafo René Robert, que murió solo en una concurrida calle de la capital sin que nadie se detuviera a socorrerlo y lo que este trágico y repugnante final de vida nos enseña sobre nosotros mismos”.

Assassiné par l’indifférence.

Ce soir 19h20 sur France Info TV mon hommage au photographe René Robert, mort seul dans une rue passante de la capitale sans que personne ne s’arrête et lui porte secours…et ce que cette tragique et révoltante fin de vie nous apprend de nous-mêmes pic.twitter.com/do2ukLQFY1 — Michel Mompontet (@mompontet) January 24, 2022

Durante su noticiero, Mompontet habló sobre la indiferencia de los transeúntes: “soy un humanista optimista, así que estoy muy sorprendido de que nadie haya parado. Estamos en el corazón de París, en un barrio popular donde hay restaurantes y turistas. Está bien vestido, no parece un vagabundo que pueda dar miedo”, y cuestionó: “es un barrio donde suele haber gente merodeando. Nadie vio el cuerpo. ¿Dónde estaba la policía municipal?”.

Sin embargo, dijo que no culpaba a los ciudadanos de la muerte de su amigo: “no estoy 100% seguro si yo mismo, en tales circunstancias, me hubiera detenido. Vivimos en una gran ciudad y nos enfrentamos diariamente a la miseria humana donde constantemente la gente infeliz duerme incluso en el suelo. Como no lo hago, tengo esta certeza, no puedo, por tanto, acusar a los demás".

René Robert nació el 4 de marzo de 1936 en Friburgo, Suiza. Su carrera como fotógrafo profesional estuvo enfocada en mostrar a los artistas de flamenco, por lo que frente a su lente desfilaron bailarines como Paco de Lucía, Enrique Morente, Chano Lobato, Fernando Terremoto, Israel Galván, Rocío Molina y Andrés Marín.

