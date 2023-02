El Mundo no tuiteó una cita de Errejón sobre el impacto ambiental de una nueva guerra mundial

El tuit que reproduce una supuesta declaración del diputado español Íñigo Errejón, de Más País, sobre el impacto medioambiental que tendría un conflicto mundial fue publicado por una cuenta parodia que se hizo pasar por el diario El Mundo. En febrero de 2023, más de 500 usuarios compartieron la captura de pantalla de la publicación atribuida al medio español como si fuera información genuina. No obstante, el rotativo no reprodujo tal declaración de Errejón de la que, además, no hay registro.

“Errejón, alarmado ante la posible llegada de una nueva Guerra Mundial: ‘Podría tener unas consecuencias devastadoras para el medio ambiente’”, se lee en una captura de pantalla de un tuit supuestamente publicado por el periódico El Mundo. El contenido incluye una imagen del diputado Íñigo Errejón en el Congreso español.

El mensaje se ha difundido en Facebook (1, 2) y Twitter desde el 2 de febrero de 2023. Algunos usuarios critican que el político se preocupe más por las “consecuencias devastadoras para el medio ambiente” que para los humanos.

Captura de pantalla de un tuit tomada el 3 de febrero de 2023

Amenazas de escalada del conflicto en Ucrania

Las publicaciones circulan en un momento en que Rusia amenazó con usar todo su “potencial” ante cualquier país que la amenace y equiparó el envío de tanques alemanes de apoyo a Ucrania con la ofensiva nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Los paquetes de ayuda militar que fueron enviados desde occidente a Ucrania son vistos como un intento de la Unión Europea para destruir a Rusia, en palabras del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

Pero El Mundo no publicó el tuit con las supuestas advertencias de Errejón ante una escalada de la tensión en el conflicto armado. Una búsqueda en el perfil verificado en Twitter del periódico español no arrojó ningún registro de que este haya publicado el mensaje visto en las capturas de pantalla. Un rastreo en archivos almacenados en Archive y en Wayback Machine, dos plataformas que permiten mantener copias de publicaciones incluso tras ser eliminadas, tampoco mostró ningún registro de la cita viralizada.

Continuar leyendo la historia

No obstante, el tuit difundido en redes cuenta con algunos indicios de que no proviene de la cuenta oficial del medio. Por ejemplo, el mensaje no incluye ningún enlace al portal de El Mundo, como suele hacer este perfil para ampliar la información aportada. Además, el nombre de usuario de autor del contenido viralizado (@Santodebot) es distinto al de la cuenta verificada del rotativo (@elmundoes) y, en su descripción, se define como una “cuenta parodia”.

AFP Factual ya ha verificado tuits de esta cuenta (1, 2), que suele hacerse pasar por medios de comunicación y genera desinformación en redes sociales. Una búsqueda de la cita atribuida a Errejón mostró que esta cuenta parodia publicó el mensaje el 15 de noviembre de 2022, cuando lucía el logotipo de El Mundo y el nombre oficial del periódico.

La foto de Errejón

Una búsqueda inversa en Google arrojó que la foto que acompaña la supuesta cita fue tomada, en realidad, el 26 de mayo de 2022 y se encuentra disponible en el archivo fotográfico de la agencia de noticias Efe. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados ese día, Errejón no se expresó de tal modo. El político no abordó la posible escalada del conflicto en Ucrania, sino que se centró en exigir responsabilidades al Ejecutivo por el escándalo del espionaje telefónico a líderes independentistas catalanes por los servicios de inteligencia, con el programa israelí Pegasus.

No obstante, en alguna ocasión el grupo parlamentario de Errejón ha criticado actos como el desfile militar del Día de la Hispanidad por sus consecuencias negativas para el medioambiente. El político también se ha pronunciado contra las consecuencias humanas de la invasión rusa cuando empezó la ofensiva.