Mundial femenino: la divertida foto de la selección que sorprendió a la seguridad en el aeropuerto de Nueva Zelanda

La divertida foto de la selección argentina que sorprendió a todos en el aeropuerto de Nueva Zelanda - Créditos: @Twitter: @FemeninoAFA

Tras su presentación ante Italia, el seleccionado argentino femenino de fútbol viajó desde Auckland a Dunedin en busca de los tres puntos que la mantengan con vida en la Copa Mundial que se disputa en Nueva Zelanda y Australia. Durante su viaje, se captó un divertido momento que protagonizaron en el aeropuerto.

Así fue el espectacular gol de la selección argentina ante Sudáfrica que ilusionó a todos en el Mundial

La influencer y streamer, Carolo Vázquez, quien acompaña a la selección en esta competencia y hace streamings en la plataforma de Twitch de AFA Studio, captó un divertido momento en el aeropuerto y que demuestra que las futbolistas llevan las costumbres argentinas a todos lados. Este miércoles, el plantel viajó rumbo a Dunedin y la influencer logró atrapar en una imagen un divertido momento.

El seleccionado argentino viajando rumbo a Dunedin, Nueva Zelanda - Créditos: @Instagram: @yamii_rodriguez11

“Volar con la selección femenina argentina tiene un no sé qué”, escribió en una publicación de Twitter junto a una imagen en la que se ve la clásica bandeja de aeropuerto para poner todas las pertenencias antes del cacheo de elementos prohibidos a la hora de viajar. Lo curioso fue que el plantel de la selección argentina llenó una de estas bandejas con diferentes tipos de mates. “La mejor foto del viaje después de la del ‘Chiqui’ (Tapia) diciendo ‘tuki’”, agregó Carolo Vázquez en la caja de comentarios.

La bandeja de las jugadoras argentinas en el aeropuerto rumbo a Dunedin, Nueva Zelanda - Créditos: @Twitter: @CaroloVazquez

La imagen se viralizó en la red social y se llenó de comentarios con respecto a la costumbre que llevan las jugadoras a todos lados. “Podemos analizar las diferentes personalidades según la montañita”, “Mi sueño es aprender a hacer la montañita como la de abajo a la izquierda”, “Decime que son futbolistas sin decirme que son futbolistas”, “La brecha se ha cerrado completamente, hacen la montañita de yerba igual que los ‘Scaloneta guys’, “Kjjj los aduaneros están hartos de los argentinos”, fueron algunos de los comentarios.

Dónde ver el partido de la selección femenina vs. Sudáfrica, por el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023

Continuar leyendo la historia

A pesar de haber perdido el primer encuentro, el ánimo entre las futbolistas está alto, según mostró la delantera del Palmeiras, Yamila Rodríguez, quien compartió una imagen de la mayoría del plantel viajando en el avión. “Mi bandeja”, escribió en la historia en el que algunas de las futbolistas viajaban tomando mate.

Lo usuarios criticaron y otros halagaron uno de los mates que no tenía la clásica montañita

Cabe señalar que en su presentación en la Copa del Mundo, el seleccionado argentino sorprendió con su gran actuación ante Italia, que en la previa, era uno de los rivales más accesibles; sin embargo, un cabezazo de la delantera Cristiana Girelli a los 87 minutos, dejó sin puntos al seleccionado dirigido por Germán Portanova en su estreno.

Mundial Femenino: un periodista le hizo una desubicada pregunta sobre homosexualidad al DT y a la capitana de Marruecos

Este jueves el equipo enfrentará a Sudáfrica desde las 21 horas en el estadio Forsyth Barr de Dunedin. El equipo africano también perdió 2 a 1 ante el favorito del Grupo G, Suecia, por lo que se espera un partido de ida y vuelta en busca de los primeros tres puntos de ambos seleccionados.

Yamila Rodríguez pide que dejen de atacarla por su tatuaje de Cristiano Ronaldo

La delantera Yamila Rodríguez, la jugadora de la selección argentina que ingresó en el segundo tiempo del debut con derrota por 1-0 frente a Italia, se mostró dolida en las redes sociales por quienes la trataron de “anti-Messi” por tener tatuado a Cristiano Ronaldo.

“Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor”, escribió la jugadora del Palmeiras en sus cuentas de Instagram y Twitter.

El posteo en el que Yamila Rodríguez se defiende

“Jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, sino que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido”, continuó la misionera, que tiene tatuados a Maradona y Cristiano Ronaldo en su pierna izquierda.