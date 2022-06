Mujer dice que recibió una multa por “exposición indecente” por usar una blusa corta y shorts de mezclilla

Una mujer afirmó en un TikTok viral esta semana que recibió una multa por “exposición indecente” mientras usaba una blusa corta y shorts y la gente la anima a usar el mismo atuendo en el tribunal.

En el vídeo, la mujer Casey, cuyo nombre de usuario en TikTok es @kazzi112, explicó cómo la multaron en un evento en Winnfield, Luisiana, por usar una blusa corta de manga corta negra y un par de shorts de mezclilla.

“Ven mi atuendo”, dijo, mientras se paraba frente a la cámara y caminaba en círculo. “Recibí una jo**** multa por exposición indecente en Winnfield, Luisiana… Todas mis partes privadas están cubiertas”.

Señaló que mientras asistía a lo que se suponía que era un evento familiar, “se repartía alcohol gratis”. Luego entró en detalles sobre cómo le dieron la multa.

“Tres policías se me acercaron y me dieron una jo**** multa”, contó Casey. “Vivo a una milla de distancia, literalmente podrían haber dicho: ‘Oiga, señora, ¿puede ponerse algo de ropa?’ y yo habría respondido: ‘Sí, genial. Vuelvo enseguida’”.

“Pero se quedaron allí y me dieron una jo**** multa por exposición indecente, ¿están bromeando?”, agregó.

Casey enfatizó en el texto del vídeo que no entendía por qué la multaron, y escribió: “TRATEN DE ENCONTRARLE SENTIDO”.

Hasta el 16 de junio, el vídeo tiene más de 2,7 millones de reproducciones, y los usuarios de TikTok en los comentarios la alentaron a no pagar la multa y señalaron que su atuendo no era un problema, dado el clima cálido en Luisiana.

“No la pagues. Ve a la corte y ponte el atuendo”, escribió uno.

“Es Luisiana, hace calor y bochorno, ¿qué más se supone que debes usar?”, opinó otro.

Un tercer espectador agregó: “Esos policías estaban celosos…seguro. Creo que te ves hermosa”.

En respuesta, Casey expresó en los comentarios lo incómoda que se sintió cuando recibió la multa y que le costó “mucho” usar el atuendo en primer lugar, ya que estaba fuera de su zona de confort.

“La peor parte es que NUNCA muestro tanta piel”, escribió. “Me costó mucho dejar la casa así. Estaba muy avergonzada cuando me dieron la citación”.

Algunos espectadores recomendaron otras formas para que Casey tomara medidas, una de las cuales decía: “Presenta una queja y mantén registros de comportamientos de acoso”.

Casey también aclaró en los comentarios que estaba “sentada en un escalón más bajo, con las piernas juntas”, cuando recibió la multa, y [su] “esposo se sentó detrás” de ella, por lo que “no estaba mostrándosele a nadie”.

De acuerdo con la ley del estado de Luisiana, con respecto a “mala conducta sexual; visualización indecente, grabación visual o transmisión”, cualquier persona que “exponga intencionalmente, de manera indecente, los genitales, el ano, el trasero, así como la aureola o el pezón femeninos es culpable de exposición indecente y será castigada como una corte pueda ordenar”.

En un segundo vídeo, Casey explicó que cuando se puso la blusa corta y los shorts estaba en un festival en su “pequeño pueblo”, donde la “humedad era superior al 80 por ciento”.

Ella recordó que mientras estaba “sentada en la acera” con su familia, tres policías se le acercaron y le pidieron hablar con ella.

Casey narró que cuando se levantó, el policía le dijo que le estaba dando una citación por exposición indecente debido a su atuendo. Luego señaló que cuando le explicó que vivía cerca y podía cambiarse de ropa, el policía respondió: “No, te vamos a dar una citación”.

“Así que empiezo a hacer preguntas”, continuó Casey. “¿Por qué me citan? Todas mis partes privadas están cubiertas. Cada parte de mí está cubierta. He visto adolescentes con menos [ropa], hace solo cinco minutos”.

Ella afirmó que los policías fueron “groseros” con ella, en respuesta, y luego, cuando su exesposo y su actual marido intentaron involucrarse, los oficiales les dijeron que “se callaran y no se metieran”.

Después de recibir su citación, Casey enfatizó lo “avergonzada” que se sentía, ya que no usaba blusas cortas y pantalones cortos en público con frecuencia.

“Cualquiera que en verdad me conozca sabe que en realidad nunca he usado algo así en público”, explicó. “Por lo general, soy quien se cubre todo... Pero pensé: ‘Me siento bien con esto’, así que decidí usar este atuendo. Y el primer día que uso algo revelador, me multan por ello”.

Casey reconoció que la exposición indecente en Luisiana es un delito grave, por lo que busca representación para luchar contra la citación, antes de señalar que “quiere justicia” y “ser escuchada”.

En una publicación de Facebook que parece ser una respuesta al vídeo de Casey, el Departamento de Policía de Winnfield declaró que “publicaciones recientes en las redes sociales han tenido un impacto negativo en el servicio de nuestros oficiales de policía durante” el sexto Festival Dugdemona anual de la ciudad.

Aunque la cuenta no mencionó a Casey por su nombre, mencionó que el departamento de policía recibió “varias quejas sobre la vestimenta de una persona”. El departamento también se refirió a una ordenanza de la ciudad, que establece que es ilegal que una persona use ropa que “exponga intencionalmente la ropa interior o exponga intencionalmente cualquier parte del vello púbico, la hendidura del trasero o los genitales”.

En conclusión, la publicación señaló que una citación es “una acusación de infracción, no una suposición de culpabilidad”, antes de compartir una declaración del portavoz del departamento sobre no involucrarse con las publicaciones en las redes sociales.

“Nosotros, como servidores públicos, no participaremos en una guerra en las redes sociales con nadie ni con ninguna organización, ya que es inapropiado y desacredita a este departamento. Tampoco podemos comentar sobre los detalles de ningún caso bajo investigación o acción judicial pendiente”, se lee en el comunicado.