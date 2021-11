Mujer muestra infección en el mentón causada por besar a un hombre con barba incipiente

Mujer muestra herida supuestamente causada por rastrojo de barba (TikTok / @hannahwitts42)

Una mujer compartió un vídeo de la infección que se presume que desarrolló después de besar a un hombre con barba incipiente, mientras bromea al decir que es una "superviviente de la barba incipiente".

El miércoles, Hannah, quien usa el nombre de usuario @hannahwitts42 en TikTok, subió un viídeo que muestra los efectos que la barba incipiente tuvo en su barbilla en respuesta a otro usuario @nebarb que compartió un TikTok de su mentón de aspecto inflamado con el texto: "La piel seca de la barba después de besar a un chico con barba incipiente".

En su propio video, Hannah compartió una serie de fotos de su propia barbilla, y la primera muestra el área cubierta con lo que parecía ser una quemadura y pequeñas ampollas llenas de pus.

Luego, el video pasó a una foto de primer plano del área impactada de la cara de Hannah, en la que se podía ver el número de ampollas que crecían en la herida circular.

La presentación de Hannah también incluyó fotos de la herida sin las ampollas, así como una en la que se la podía ver con un vendaje que cubría la mayoría de la parte inferior de la cara.

En la foto final, el área infectada parecía sanar, ya que mostraba que la piel de Hannah se pelaba alrededor de la herida.

Hannah concluyó el video con un breve clip de su rostro ahora, en el que la usuaria de TikTok sonríe mientras colocaba su barbilla cerca de la cámara para mostrar que la herida estaba curada por completo.

"He esperado para contar mi historia", tituló Hannah en el vídeo. "#StubbleSurvivor".

Si bien Hannah no compartió detalles adicionales sobre la terrible experiencia, el vídeo se volvió viral en TikTok, donde se ha visto más de 8,7 millones de veces y miles de espectadores compartieron su horror por el incidente.

"Esto me hizo no querer volver a hablar con un hombre nunca más", comentó una persona, mientras que otra dijo: "¿Las barbas son... contagiosas?"

Alguien más agregó: "Por eso tengo un miedo irracional al vello facial".

Continuar leyendo la historia

Otros en los comentarios sentían curiosidad por los detalles de la herida que se presume fue causada por el vello corto, y algunos sugirieron que Hannah desarrolló una infección por estafilococos.

Las infecciones por estafilococos son infecciones altamente contagiosas causadas por bacterias que se encuentran de forma común en la piel o en la nariz, con síntomas comunes que incluyen "forúnculos y ampollas supurantes".

"Entonces, ¿fue una infección por estafilococos o tenía aceite de barba y tuviste una reacción alérgica grave?" preguntó una persona. Otros cuestionaron si la herida era celulitis, una infección cutánea bacteriana común.

Si bien muchos espectadores se sorprendieron por el incidente, el vídeo también provocó que otras personas revelaran experiencias similares después de tener intimidad con parejas con vello facial.

"Esto me pasa a mí también, reina, por qué nuestra piel es tan sensible", comentó una persona, mientras que otra dijo: "Me salió un sarpullido en la clavícula después de abrazar por menos de tres minutos a un tipo que tenía barba".

Según Debra Jaliman, MD, dermatóloga de la ciudad de Nueva York que habló con Women’s Health, las barbas pueden ser "caldo de cultivo" para los gérmenes si no se limpian de forma adecuada.

"Si un hombre no se arregla el bigote y la barba de forma correcta, pueden convertirse en caldo de cultivo para los gérmenes", expresó.

El medio también señaló que las barbas pueden "camuflar los síntomas de un problema transmisible de la piel", como el herpes o las verrugas.

Según Medical News Today, también existe una condición médica llamada "quemadura de barba", que "ocurre cuando la piel de una persona entra en contacto con el vello facial de otra persona" y "a menudo se presenta una erupción inflamada que pica y seca".

Si bien Hannah no especificó por qué se infectó la herida, el clip provocó que uno de los espectadores concluyera: "Hermano, de ahora en adelante, nos vamos a besar con nuestros cubrebocas PUESTOS".

The Independent se ha puesto en contacto con Hannah para solicitar comentarios.

Relacionados

¿Qué es el melanoma y cuáles son los primeros síntomas del cáncer de piel?

Conoce los pasos que debes seguir para un buen cuidado de la piel, según los especialistas

TikToker asegura que es un viajero en el tiempo atrapado en el 2027