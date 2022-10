Mujer Maravilla 3: Patty Jenkins sugiere que podría haber una cuarta película

Mujer Maravilla (92%) llegó al Universo Extendido de DC en 2017 con una mirada distinta a la que se había estado manejando, pero fiel al camino que ya había forjado Zack Snyder para mantener coherencia con la primera aparición de Gal Gadot en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (27%) y después unirse oficialmente a Liga de la Justicia (41%). A pesar de su conexión con el resto de películas, la cinta de Patty Jenkins logró funcionar por sí sola y fue un éxito tanto para la crítica como con la audiencia.

Después de todo el conflicto que hubo alrededor la Zack Snyder y el lanzamiento de su corte que llegaría hasta 2021 con La Liga de la Justicia de Zack Snyder (82%), en 2019 se lanzó Mujer Maravilla 1984 (76%). La respuesta resultó incomparable con la de la primera entrega, pero también tuvo momentos dignos de elogiar, el desarrollo de la protagonista e incluso el regreso, al menos temporal, de algunos personajes importantes para ella.

Después de esa entrega la directora aún no quería asegurar una tercera película a pesar de la puerta que dejó abierta al final de la cinta, pero fue el año pasado durante la DC FanDome en donde se confirmó la realización de Wonder Woman 3 bajo la dirección de Jenkins y, una vez más, Gal Gadot en el papel principal – a estas alturas sería muy extraño y arriesgado un cambio de cast –. Desde entonces ha habido pocos avances al respecto, pero en esta ocasión la directora trajo una buena señal para los fans.

Durante su visita en el Festival de Cine de Matera en Italia (vía The Direct), la directora insinuó que podría tener planes para una cuarta película a pesar de que esta la pensó como una trilogía. Incluso señaló que comúnmente las secuelas han ido surgiendo mientras escribe una nueva película. Aunque todavía no hay una fecha exacta para el inicio de la producción, el guión de Wonder Woman 3 ya está terminado.

Donde dije que sólo iba a hacer una [película], pensé, ‘Dios mío, tengo que hacer dos’. Y luego, me encuentro diciendo: 'Dios mío, estoy ansiosa por hacer tres', y es porque siempre planeo un arco de tres películas. Hay una historia que pasa por estas diferentes películas como un todo. Pero incluso ahora, acabo de escribir la semana pasada la escena final de Wonder Woman 3 y pensé, ‘podría estar interesada en ver qué sucede a continuación’. Entonces, nunca se sabe.

La directora recordó como en el estudio les piden que siempre busquen la manera de que surjan más historias, pero la manera en la que han salido las suyas ha sido casi de manera accidental e inesperada, recordando también que siempre trabajar con Gal lo vuelve aún mejor, ya que ella siempre está al tanto del guión para dar su opinión al respecto debido a que es la protagonista y le interesa saber hacia dónde se dirige su personaje.

Wonder Woman 3 tiene la especial atención de los fans de Mujer Maravilla, y me refiero a fans del personaje antes de las películas de Jenkins, debido al regreso de Lynda Carter que apareció al final de la última película y también estuvo presente el día que se confirmó la tercera entrega. Por ahora, se espera que el rodaje de la cinta comience en algún momento del 2023 para lanzarse en 2024 o 2025.