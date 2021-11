Mujer enfrentará cargos por arrojar sopa caliente a empleada de restaurante en Texas

Una mujer en Texas enfrenta cargos luego de que fue captada en un video viral arrojándole sopa a la cara a la trabajadora de un restaurante.

El hecho ocurrió el 7 de noviembre luego de que la mujer llamara a Sol De Jalisco, un restaurante en Temple, Texas, para quejarse de la sopa que les había pedido.

Más tarde, la mujer regresó al restaurante, donde fue captada en video arrojándole la sopa a la empleada con quien había tenido una discusión por teléfono sobre la sopa.

La trabajadora del restaurante fue identificada como Jannelle Broland, mientras que la policía no identificó a la atacante, informó el canal de noticias KCEN-TV, afiliado a la NBC.

Broland hizo luego dos videos de TikTok para explicar su versión del incidente. Ambos videos se han vuelto virales.

En uno de los videos, Broland cuenta que la clienta había alegado que la sopa que recogió estaba tan caliente que la tapa de plástico colocada encima se había derretido.

La empleada dijo que se disculpó con la clienta y le ofreció un reembolso, pero la enojada mujer procedió a ofenderla y luego regresó al restaurante.

Broland narró que le dijo al cliente que la ayudaría si dejaba de ofenderla, argumentando que el cliente no escuchó las ofertas consecuentes de un reembolso.

La clienta fue captada en un video lanzando el contenido del vaso de sopa por encima del mostrador del restaurante hacia Broland, para después salir rápidamente del establecimiento.

“Me ardían los ojos, me sangraba la nariz, me dolía mucho. Para cuando me limpié y pude casi ver de nuevo, ya había clientes y personal del restaurante afuera siguiéndola”, continuó en el segundo video de TikTok.

La policía dijo que nadie resultó herido en el incidente.

La sopa se había enfriado lo suficiente como para no lastimar a Broland.

“Las especias son lo que más me afectaron. Recuerdo sentir el calor de la sopa, pero mis ojos ardían mucho. Me quemaba la nariz. Como que me dejó sin aliento por un segundo porque solo el ardor... estaba realmente en estado de shock por todo esto”, dijo.

Los cargos contra la mujer no identificada están pendientes. Ha sido vetada del restaurante.

El miércoles, el negocio emitió un comunicado condenando las acciones de la mujer y dijo que los clientes deben ser respetuosos con el personal.

“La familia Márquez no tolera tal comportamiento, y simplemente queremos que nuestro establecimiento sea un lugar donde la gente pueda relajarse y disfrutar de la música en vivo, la deliciosa comida mexicana y las mejores bebidas locales, como hemos dicho continuamente en nuestras cuentas de redes sociales”, señaló Sol De Jalisco en una publicación de Facebook.

La policía dijo que la mujer abandonó las instalaciones antes de que llegaran los agentes. Broland, sin embargo, mencionó que otros clientes del restaurante la ayudaron a limpiar y siguieron a la mujer fuera del lugar. Agregó en su segundo TikTok que los clientes grabaron el número de matrícula del automóvil de la mujer.

Allen Teston, subjefe de la policía de Temple, dijo en un comunicado que este tipo de comportamiento no es tolerado.

“Si un ciudadano cree que ha recibido un mal servicio, le recomendamos que se mantenga respetuoso hasta que se resuelva el problema”, dijo.