¿Por qué motivos tienes dolor muscular cuando te levantas?

Amaneces y notas cómo tus músculos, cada mañana, presentan molestias. Como si no hubieras descansado bien. Y es que un sueño reparador debería hacer que nos levantáramos en perfectas condiciones. Lo primero que nos preguntamos es si es normal sentir dolor muscular al levantarnos. “El dolor no es normal en ningún caso, el dolor agudo es una señal de alarma que envía nuestro cuerpo y debemos escucharlo y acudir a un profesional para que nos valore y nos informe de los posibles tratamientos”, nos comienza explicando Rocío Luque Calvo, fisioterapeuta de bluaU de Sanitas, que añade que otra sensación que si puede darse por la mañana al despertarnos es la rigidez muscular y articular, pero no es lo mismo que el dolor.

“La rigidez muscular si es algo bastante frecuente entre la población general y se debe, en parte, a la inmovilidad durante tantas horas y a la bajada de temperatura de nuestro cuerpo durante la noche. La sensación de rigidez, por suerte, tiene fácil solución: el movimiento”, nos cuenta.

Lee también: Estas son las razones por las que duele la espalda al levantarse por la mañana

Posibles causas

Hemos querido profundizar, en cualquier caso, en cuáles son las posibles causas por las que nos pueden estar doliendo los músculos por la mañana. “El dolor muscular matinal puede tener múltiples causas, lo ideal es que seas valorado por un profesional que indague en tu estilo de vida, patologías, lesiones, haga una exploración física con test musculares, pruebas de imagen… y, con todo ello, pueda darte un diagnóstico, ya que, un dolor muscular matinal puede deberse simplemente a una misma postura mantenida durante las horas de sueño, puede deberse a que padezcas bruxismo (genera dolor en la musculatura mandibular y cuello) puede deberse a una lesión de un tejido o a una patología grave si es un dolor que te despierta por la noche”, nos cuenta la especialista, que nos detalla las que son, en su opinión, las causas más habituales de dicho dolor muscular:

Continuar leyendo la historia

Traumatismo o caída (esguinces, distensión muscular…)

Lesión de los tejidos por sobrecarga (ya sea por esfuerzos, movimientos repetitivos, entrenamiento o posiciones mantenidas durante mucho tiempo en el día a día) encontramos lesiones muy variadas: tendinopatías, protusiones discales, bursitis, roturas de diversos tejidos…)

Enfermedades (lupus, fibromialgia, osteoartritis, gripe y otras enfermedades víricas, un tumor o el cáncer…)

La ingesta de determinados medicamentos

“Es importante mencionar también que el dolor, fundamentalmente el dolor crónico (aquel que dura más de 6 meses) no está relacionado linealmente con el estado de los tejidos, es decir, una persona puede experimentar mucho dolor y que no haya ningún daño en los tejidos”, matiza la fisioterapeuta, que apunta además que el dolor es una experiencia compleja en la que influyen nuestras creencias con respecto al dolor, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra cultura, educación…

Lee también: ¿Puede la dieta ayudarnos si tenemos dolor crónico?

mujer con dolor de espalda

Descartar un problema de salud

Una de las dudas que le surge a una persona que amanece con dolor muscular es si puede ser la señal de que hay un problema de salud detrás. “Como hemos comentado antes, el dolor es una señal de alarma y hay que acudir a un profesional para que nos indique el diagnóstico y tratamiento más adecuado para nuestro caso”, considera la experta de Sanitas. Y este tratamiento puede consistir desde adquirir un estilo de vida más activo y mejorar nuestros hábitos, pasando por educación terapéutica con respecto al dolor, puede consistir también en un tratamiento farmacológico o llegar hasta una intervención quirúrgica en determinados casos.

¿Influye la postura al dormir?

Rocío Luque Calvo también precisa que más que la postura en sí que adoptamos al dormir, lo que puede influir es el permanecer mucho tiempo en la misma. “Es decir, no me gusta la clasificación de buenas y malas posturas para dormir, sino que lo importante es que la postura sea cómoda para la persona y que le permita disfrutar de un descanso de calidad y tener un sueño reparador”, puntualiza.

Lee también: Los 17 consejos que te ayudarán a dormir mejor

Cómo debemos actuar ante un dolor muscular al levantarnos

¿Qué soluciones hay ante un problema de dolor muscular cuando nos levantamos? Como hemos comentado, dependiendo de cuál sea la causa de ese dolor (una lesión, una enfermedad…) nos corresponderá utilizar un tipo de tratamiento u otro para solucionar esa causa, ese origen del dolor. “Lo que sí podemos afirmar en términos generales es que disponemos de múltiples herramientas para aliviar y mejorar ese síntoma de dolor muscular. La que más evidencia tiene: el ejercicio físico. Además, considero importante el cómo se hace ese ejercicio, es decir, que sea ejercicio pautado por un profesional, ya que la selección de los ejercicios, la frecuencia, la intensidad, el volumen de ejercicios, la técnica de los ejercicios… son parámetros importantes que hay que controlar para evitar lesiones. Una correcta alimentación e hidratación son también fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida”, sugiere la experta.

Y, aparte del ejercicio, desde la fisioterapia también se utilizan y recomiendan otras técnicas que pueden ayudarnos a aliviar el dolor muscular: utilización de termo-crioterapia (aplicación de calor, frío o ambas según corresponda) utilización de electroterapia, aplicación de terapia manual (movilizaciones, masajes ya sea acudiendo a consulta o la realización de automasajes en casa con el foam-roller o con una pelota de lacrosse) cremas antiinflamatorias…

Lo que está claro es que, sobre todo en el caso de que el dolor no remita, siempre que un problema de dolor se extienda en el tiempo o aumente su intensidad, la mejor opción, según la experta, es acudir a un médico, para dar lo antes posible con el problema y poder poner el tratamiento adecuado.