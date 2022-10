Morgan Stanley rebaja acción de Meta por primera vez

(Bloomberg) -- Morgan Stanley rebajó su calificación de Meta Platforms Inc por primera vez en la historia y proyectó que las acciones se mantendrán rezagadas hasta que las “enormes inversiones” del gigante de las redes sociales en el metaverso comiencen a dar frutos.

Las acciones de la matriz de Facebook se desplomaron un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la empresa presentara perspectivas de ingresos trimestrales decepcionantes.

Los analistas dirigidos por Brian Nowak rebajaron la calificación de la acción por primera vez desde que comenzaron a cubrirla en 2015, y dijeron que esperan que el flujo de caja libre caiga un 60% en 2023. Los analistas también redujeron su precio objetivo —la proyección para las acciones de la empresa dentro de 12 meses— en casi la mitad, hasta los US$105. Las acciones de Meta cerraron el miércoles en US$129,82.

Analistas de Cowen y KeyBanc Capital Markets se sumaron a Morgan Stanley y también rebajaron la calificación de las acciones por primera vez. Las tres firmas no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios sobre sus rebajas.

“A largo plazo, vemos que es probable que estas inversiones en IA se diferencien por el compromiso y la monetización de anuncios”, escribe Nowak en una nota. “No muchas empresas tienen la capacidad de gastar US$69.000 millones en gastos de capital en dos años para reconstruir su pila de servidores como lo es META”.

