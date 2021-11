¡Momentazo! El apasionado beso de Rosalía y Rauw Alejandro en plena gala de los 40 Music Awards

Rosalía estaba pletórica de estar en su tierra en los 40 Music Awards 2021, que se celebraba este viernes en Mallorca. Además, no ha ido sola, sino que posaba por primera vez en la alfombra roja junto a su pareja Rauw Alejandro. La ocasión lo merecía ya que el cantante estaba nominado en tres categorías, las de artista o grupo urbano, canción y videoclip (ambos por Todo de ti), y la intérprete de El mal querer, que acaba de lanzar su última colaboración con The Weeknd, optaba al premio de mejor videoclip por su colaboración con Bud Bunny en La noche de anoche. Y la noche acababa apoteósica, con Rosalía al más puro estilo Penélope Cruz entregando el Oscar a Pedro Almodóvar, pero con una buena dosis de romanticismo añadido. Gritaba feliz al leer el nombre de su novio como mejor artista latino de música urbana y lo celebraba ¡con un besazo sobre el escenario! No te pierdas el gran momento de la noche.

