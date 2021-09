Miralem Pjanic arremetió en contra de Koeman tras su salida de Barcelona

La prensa española entrevistó a Miralem Pjanic, mediocampista en quien había sembradas altas expectativas en Barcelona y quien luego de la llegada Ronald Koeman, no volvió a ver mucha acción en el equipo, por eso, ahora el jugador militará en Besiktas, durante la temporada 2021/2022.

En charla con Diario Marca, el futbolista internacional con Bosnia y Herzegovina, quien en pasados días fue presentado en el club de Estambul, habló de lo que espera en esta nueva campaña con el cuadro turco y de lo que fue su ansiada, pero no tan buen paso por el equipo catalán.

Sobre su ida al elenco estambulita, el ex Juventus señaló: "muy feliz y motivado. Acabo de llegar a Sarajevo tras mi presentación con el Besiktas. Todo ha ido genial. No podía aceptar una situación como la que pasé el año pasado. Estaba muy claro para mí que no quería eso, porque soy un futbolista al que le gusta mucho siempre jugar, es lo que me hace feliz”.

La conversación con el reconocido medio español fue tomando otra tonalidad y el jugador decidió romper el hielo respecto a la situación que vivió con el entrenador neerlandés: “Ronald Koeman me faltó el respeto. ¡Nunca me estaba hablando! Soy un jugador que puede aceptarlo todo, pero siempre me gustaría que me lo explicaran… y no como si tuviera 15 años. Acepté rebajarme el sueldo e incorporarme al Besiktas porque me encanta jugar al fútbol”.

Las ganas de jugar por parte de Pjanic eran evidente, al menos así lo dijo en su entrevista, “me hubiera gustado que me dijera a la cara no eres para mí. El cara a cara no existió y no lo entiendo”, fue lo que el jugador manifestó tras el intento de tener minutos con el cuadro Blaugrana.

Pero, él se considera un profesional a carta cabal y prefirió el amor al fútbol, que solamente quedarse en el equipo para cumplir con un contrato o ganar un salario: "podía haber dicho 'tengo tres años de contrato y pase lo que pase no me importa'. Pero no soy así”.

Y es que en su paso por Barcelona, el futbolista apenas logró acumular algo cercano a 1.300 minutos, producto de partidos en Liga de España, Copa del Rey, Supercopa y Champions League. Al club llegó con alta esperanza, pero a de a poco esa idea se fue diluyendo.