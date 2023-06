Microsoft forma alianza con destacado estudio; preparan un AAA para Xbox

Microsoft busca fortalecer a toda costa el ecosistema de Xbox con atractivos juegos. Para ello ha formado alianzas con importantes estudios que han desarrollado títulos para sus consolas y PC. Hay buenas noticias para los usuarios de Xbox, pues la compañía acaba de cerrar otro trato para un nuevo título: Project Maverick.

Entérate: Microsoft y Activision no le tienen miedo a la FTC; piensan que su intento de bloqueo solo acelerará la compra

Project Maverick es lo nuevo de People Can Fly para Xbox

Microsoft firmó un acuerdo con People Can Fly para el desarrollo de un juego conocido con el nombre clave Project Maverick. De acuerdo con los detalles, Microsoft se encargará por completo de la financiación del título, que tendrá un presupuesto de entre $30 MDD y $50 MDD.

Así pues, se tratará de un proyecto AAA y Microsoft será el dueño de la IP. Debido a esto, se puede inferir que será una exclusiva, aunque no ha sido confirmado. Por si no lo recuerdas, People Can Fly desarrollaron OUTRIDERS, juego que fue distribuido por Square Enix.

Asimismo, son los responsables de Gears of War : Judgement y Bulletstorm. Por ahora, no hay detalles concretos sobre el juego que preparan para Xbox, pero desde hace tiempo sabemos que el estudio trabaja en un título de acción y aventuras.

Por otro lado, reportes recientes aseguraron que el estudio trabajaba en un título exclusivo para PlayStation 5 con nombre clave Red. No está claro si estos proyectos están relacionados de alguna forma o si el supuesto título para PlayStation sigue en pie.

Por si te lo perdiste: Xbox Game Pass es rentable y Xbox opera sin pérdidas, insiste Phil Spencer

